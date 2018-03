El Ayuntamiento pide paciencia a Las Canteras

Sergio Millares, concejal del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, respondió este martes a la denuncia pública efectuada por la Plataforma Vecinal Las Canteras y su entorno asegurando que «seis establecimientos que ellos indican», en esta zona de la ciudad, «están denunciados por los servicios correspondientes y en muchos casos se ha sancionado» por «usos indebidos como sacar las copas fuera».

Añadió que «vamos a seguir actuando» y que «estamos caminando en la buena dirección». Por eso, pidió «a los vecinos y vecinas» que «tengan paciencia» pues «estamos cayéndole encima a esos locales que incumplen la normativa».

En relación a crítica de los residentes de falta de comunicación con el consistorio, expresó su «respeto» a «lo que piensan», pero mostró su extrañeza ante sus afirmaciones de que «el Ayuntamiento no ha hecho nada» y de que no ha querido reunirse con ellos. «Yo me he reunido con ellos y también nos reunimos con el jefe de la Policía Local el año pasado», además de «con la jefa de Actividades Clasificadas y los principales servicios de Limpieza», aseguró.