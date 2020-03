El Ayuntamiento aprueba sus cuentas con 70 días de retraso

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer, de manera definitiva, los presupuestos municipales de 2020, unas cuentas que tendrían que haber entrado en vigor el 1 de enero pero que han tenido que esperar setenta días (desde enero al 10 de marzo) para su ratificación definitiva. En todo caso, aún deben ser publicadas por el Boletín Oficial de la Provincia para que adquieran firmeza.

La aprobación definitiva se hizo en un pleno extraordinario y urgente en el que solo los tres grupos que conforman el gobierno (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) aprobaron las cuentas. Los grupos de la oposición mostraron su rechazo tanto al procedimiento de urgencia como al contenido del expediente en sí.

El presupuesto general de 2020 incluye unos 487 millones de euros en el capítulo de ingresos -incluyendo no solo el Ayuntamiento sino también las sociedades municipales y los organismos autónomos- y unos 468 millones de euros en materia de gastos.

El grupo de gobierno aprobó las cuentas de este año después de rechazar cinco de las seis alegaciones presentadas contra el proyecto de presupuesto general. Se aprobó un cambio de partidas de 2,54 millones de euros para cumplir una sentencia que obliga a pagar un litigio que deriva de un convenio urbanístico firmado en 1991, pero que no tiene mayor consecuencia en la formulación de las partidas.

Se rechazaron las peticiones del Gabinete Literario, que solicitaba 300.000 euros para costear la obra de rehabilitación; de la comunidad de propietarios de la calle Brahms, que reclama el asfaltado de la vía; y de Canaricem, que exige el pago de los 1,61 millones de euros que le reconocieron los tribunales por la anulación de la tasa de mantenimiento de las unidades de enterramiento por parte del Ayuntamiento en el año 2007. Además, se desestimaron dos propuestas de Ciudadanos que fueron presentadas fuera de tiempo.

La concejala de Economía, Encarna Galván, aseguró en relación a las peticiones del Gabinete Literario y de la calle Brahms, que pese a que se rechacen estas alegaciones no significa que no se vayan a materializar, sino que no son obligaciones exigibles como enmiendas al presupuesto municipal.

Respecto a la petición de Canaricem, se desechó por entender que la cantidad reclamada ya está contemplada en las cuentas.

Sin embargo, el viceportavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, aseguró que las reclamaciones que son antiguas -como la de la comunidad de bienes Isleta Alta o la de Canaricem- demuestran «que ustedes no tienen capacidad de gestión para solventar estos problemas».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Beatriz Correas, reconoció que sus alegaciones se habían presentado fuera de plazo, pero aún así recomendó que se tuvieran en cuenta porque «puede haber un posible delito de prevaricación y administración desleal». Se refiere la edila al hecho de que el presupuesto reserva inversiones para la renovación, reposición y sustitución de infraestructuras hidráulicas. «Se saca dinero de las arcas municipales para realizar obras que no son competencia del Ayuntamiento», denunció. Correas anunció que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Desde Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, David Suárez criticó al grupo de gobierno por «estar empecinados en trabajar de espaldas a los vecinos» y reclamó una mayor cuidado del patrimonio histórico capitalino.