El abandono de La Cícer llega al juzgado

«Resulta evidente que Endesa no está dispuesta a ejecutar voluntariamente el cierre acordado en firme por el Ayuntamiento, nada menos que desde 2010, y que la Corporación lleva casi un año y medio inactiva frente a este asunto», exponen los vecinos en el recurso contencioso-administrativo que fue presentado el pasado 21 de diciembre.

Desde 1966.

Los vecinos insisten en que no puede subordinarse el cierre de la subestación eléctrica a su traslado sino que la clausura debe ser lo primero.

Tras ello, el Ayuntamiento emite una nueva resolución -la 36.368/2015- que reitera la paralización voluntaria. Esta orden fue recurrida también por Endesa pero el juzgado de lo contencioso-administrativo 5 confirmó la legalidad de la nueva orden. El fallo ha vuelto a ser recurrido en apelación y aún no ha sido resuelto.

El Ayuntamiento tiene cinco días para responder ante un plan cautelar de clausura

«Resulta lógico que el cierre de la subestación eléctrica no pueda llevarse a cabo de cualquier forma -mediante una simple bajada de palancas que pudiera generar situaciones indeseables, lo que esta parte en absoluto pretende», recoge la petición vecinal. Para ellos, «lo que conviene a toda la ciudadanía es que se elabore un plan ordenado del cierre de La Cícer cuanto antes, para que no se demore más en el tiempo y pueda ejecutarse a la mayor brevedad, sin que ello pueda generar trastornos o incomodidades que no hayan sido previamente valoradas y neutralizadas desde el mismo plan de cierre».

La asociación ciudadana Recuperar La Cícer está convencida de que el único daño que podría causar esta decisión «sería el tener que afrontar anticipadamente y de manera temporal el coste del encargo del plan ordenado de cierre de la subestación eléctrica».

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de la capital grancanaria ha dado cinco días al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por los vecinos.