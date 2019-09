Cumple 106: «Se me fueron volando»

Contiendas bélicas

Las risas de la infancia apagaron los ecos de la I Guerra Mundial, pero sí recuerda la Guerra Civil española y la II Guerra Mundial. En la primera perdió a su padre, Francisco Hernández Caballero. «Le dije: papá, ¿usted va a ir a la guerra? Que vayan los ricos», recuerda entre risas, «y me dio un capón por comunista».

Por aquel entonces, su padre confiaba en que la contienda duraría poco. «Decía que cuando llegara a la Península ya estaría terminada, pero lo terminaron a él», explica. Tenía 50 años y le llamaban el abuelo porque era el mayor de los canarios que fueron reclutados para la guerra.

En los tres años que duró la Guerra Civil también estuvo esperando al que sería su marido, Victoriano Quevedo, un fotógrafo al que conoció porque frecuentaba el taller de modista de su futura cuñada. Victoriano, que fue «mi único novio y mi único marido» y del que recuerda con delicia, entre otras muchas cosas, los paseos que daban por la calle Mayor de Triana, era por entonces un fotógrafo que trabajaba en un estudio que había en Triana y que regentaban dos profesionales daneses.

«Fue al frente y le esperé», proclama con orgullo. En esa época, Antonia estuvo trabajando en Correos. Eso le permitía enviar a su prometido cajas de hasta cinco kilos de peso, tres kilos más que lo establecido para la población en general. «Los soldados pasaban necesidades», detalla, «en la Península, en aquella época, no había ni ropa» y ella le mandaba medias, pasamontañas, cortes de traje... «Rezaba alguna vez», vuelve la risa, «pero estaba tranquila» porque recibía cartas y telegramas del frente.

En ese tiempo su familia no tuvo problemas en poner la mesa. «No pasé hambre porque mis abuelos mandaban sacas de 50 kilos con queso, judías, papas y carne de cochino salada» que llegaban con regularidad, en coches de caballo, desde la finca familiar de La Berlanga.

Al terminar la guerra, se casó y se trasladaron a Cabo Juby, un protectorado español entre el Sáhara y Marruecos. Allí vivió en una casa a pie de playa. «Era tan bonito», reconoce. Sus palabras la transportan entonces a las fiestas que celebraban los matrimonios españoles y los cantos que comenzaba su marido sin saber la letra, pero con «un chorro de voz». Allí permaneció hasta que fue a dar a luz, momento en que regresó a la capital grancanaria.

Dice que la vida se le ha pasado sin medirla. «Se me fue volando, no me di cuenta, no lo pensé». Y asegura que el secreto de su longevidad es una especie de serenidad estoica. «Hay que vivir el día, no pensar», aconseja, «no hay que estar comparándose con el vecino». También asegura que el estar pendiente siempre de otros le ha dado fuerzas. «He hecho mucho bien a cambio de nada», apunta. «No hay que pensar que estás poniéndote vieja, hay que ser conformista con lo que venga en la vida». Solo así interpreta la existencia como un soplo. «No me di ni cuenta cómo pasó y cómo llegué a los 106». Hoy su familia compartirá con ella un trozo de tarta. «Me la comeré porque no tengo azúcar», sentencia.