Campaña inclusiva por el Síndrome de Down

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la organización Down Las Palmas se suma a la campaña Down España “Auténticos” para generar conciencia entre la población al hilo de este colectivo, que en España cuenta con más de 35.000 personas con trisomía 21.

A través de este vídeo, la asociación ha destilado su campaña en la cual se reivindica un mayor cuota de inclusión no solo laboral sino también social.

Con esta campaña nacional, Down Las Palmas propone a la ciudadanía grabar un vídeo con el objetivo de sumarse a esta iniciativa y argumentar por qué las personas son síndrome de Down son auténticas. Además de vídeo se podrán hacer foto y subir todo a las redes sociales con el hastag #auténticos, para que la campaña se mueva y genere “un verdadero movimiento” tal y como afirman los responsables de la asociación.