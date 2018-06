Camilo solo quiere cruzar la calle

Pero la realidad no es precisamente esa. Para acceder a la zona de Las Canteras Camilo Alemán debe utilizar el paso de peatones de la calle de Cayetana Manrique. Y allí se encuentra con varios problemas. El primero de ellos es que el cruce que se encuentra justo delante de una oficina bancaria ofrece poca visibilidad, y él que va en un vehículo para personas de movilidad reducida queda normalmente ocultado por los vehículos que aparcan a ras del paso de peatones . Después, cuando por fin logra cruzar, se encuentra con el rebaje de la acera que está enfrente y que se encuentra en un estado irregular con el que se le vuelca el vehículo.

Por eso opta por cruzar en diagonal para aprovechar el rebaje de la acera de continuidad de la calle de Numancia con la zona de la playa, sin ninguna señal que le ofrezca seguridad en la maniobra. «Primero pedí que me pusieran un paso de peatones en el tramo de la calle de Numancia, pero me contestaron que no podía ser porque en esa calle hay una parada de guaguas y afectaría a la circulación. Lo que pido ahora es que alarguen el paso de peatones y lo hagan en diagonal y más ancho, como el que se encuentra en la unión de las calles 29 de abril y Nicolás Estévanez», manifiesta.

Este vecino de Guanarteme asegura que ha intentado contactar en muchas ocasiones con el Ayuntamiento, pero que nunca ha obtenido respuestas. «Durante aproximadamente los dos últimos años hemos mandado muchas comunicaciones tanto a Alcaldía como a los responsables de Vías y Obras del Ayuntamiento. Y no hemos conseguido que nos responden una sola vez», aseguran tanto Camilo Alemán como su hijo, con el que comparte nombre.

Su queja principal es la de la peligrosidad que supone cruzar en la misma curva de la calle. Denuncian que la velocidad con la que los vehículos se aproximan por la calle de Cayetana Manrique en relación a la poca visibilidad con la que se encuentran en esa esquina es motivo de muchos accidentes y una situación de riesgo para los peatones.

Mientras tanto, Camilo Alemán lleva como compañero de viaje un cartel en el que lanza su mensaje: «Señor alcalde, solo pido alargar el paso de peatones. Seguridad», muestra el letrero que le acompaña.