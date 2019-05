Avesar gana dos meses para trasladarse a un nuevo local

Nos quitamos un peso de encima», aseguraba en la mañana de este martes José Antonio Silva, presidente de la Asociación Vecinal y Solidaria de Arenales, Avesar, tras conocer la noticia de que la familia de Antonio Rodríguez iba a costear dos meses más el local que ocupan para el reparto de alimentos a familias necesitadas de Arenales desde diciembre de 2017, en la calle Alfredo S, Pérez, gracias a la ayuda desinteresada del recientemente fallecido empresario.

«Llevo tres noches sin dormir», confesaba el responsable de una entidad sin ánimo de lucro que en estos momentos atiende a 126 familias -entre los que se cuentan 86 menores- y con otras 219 en lista de espera para recibir una ayuda indispensable para su subsistencia. Y es que sobre ellos pesaba el aviso de que tenían que entregar las llaves del espacio en el que desarrollan su labor mañana día 2 a las ocho de la mañana.

Silva, que reconocía que llevaba «tres noches sin dormir», señalaba que una secretaria de la compañía del fallecido empresario le había confirmado este martes «que nos van a dar dos meses más». Además, apuntaba que una persona de su confianza le había asegurado que la hija de Antonio Rodríguez había hablado personalmente con la concejala de Fomento, Servicios Públicos, Aguas y Carnaval del Ayuntamiento capitalino, Inmaculada Medina, quien la llamó para interesarse por el asunto y a la que informó que asumiría el coste de esos dos meses de alquiler.

Para Avesar este margen es vital, ya que el propio Silva reconocía en las páginas de CANARIAS7 este martes que no contaba con medios para trasladar los más de 8.000 kilos de alimentos que en estos momentos se encuentran en el local para su posterior reparto ni espacio alternativo al que llevarlos, ante la imposibilidad de costear los 350 euros que supone el alquiler de las instalaciones que ahora mismo ocupan.

Silva expresaba su satisfacción por este acuerdo que da oxígeno a la organización que representa. «Lo importante es que de momento estamos salvados», apuntaba.

Pero reconocía que ahora han de conseguir que el Ayuntamiento finalmente les ceda el espacio prometido en el número 21 de la calle Aguadulce. «Ahora hay que seguir presionando al Ayuntamiento», apuntaba en alusión a que llevan «desde diciembre» aguardando el acuerdo que permita su traslado.

Inmaculada Medina, por su parte, confirmó a este periódico que había mantenido una conversación en la mañana de este martes con la hija de Antonio Rodríguez, quien le comunicó que este lunes ya habían intentado ponerse en contacto con los responsables de Avesar.

Añadió que le explicó que «este local lo pagaba su padre todos los meses y que al fallecer lo tiene que pagar ella». Además, le apuntó que «ahora ellos van a tener que hacer la partición de la herencia con todos y cada uno de los socios y durante cuatro o cinco meses las cuentas van a estar intervenidas».

Asimismo le aseguró que costeará el local en este periodo. «La hija de don Antonio Rodríguez asume el pago los dos meses», señaló.

Con respecto al espacio que les va a ceder el Ayuntamiento, Medina expuso que está pendiente del traslado de los funcionarios que ahora están en esas dependencias. «Los funcionarios de Salud Pública se trasladan a la Casa del Marino y ellos ocupan ese local de la calle Aguadulce», dijo.

Además, recordó que «mi grupo de gobierno ha sido el único que le ha dado respuesta» a Avesar, pero «yo no puedo echar a los funcionarios de una oficina». Por eso, indicó que «hasta tanto no se trasladen no podrán ocuparlo», algo que «esperamos que sea cuanto antes».