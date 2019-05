Armonía Show, el baile eterno

Lo de Armonía Show es un fenómeno sociológico. Noches eternas de baile, sonando en todos los rincones de las islas. Dando color y ritmo a distintas generaciones. «Nos lanzamos al mercado y tuvimos un éxito inmediato, no parábamos de tocar. Estuvimos 12 años consecutivos tocando todos los carnavales y fines de año en el Círculo Mercantil», indica.

A Armonía Show se le podría decir aquello de que no se es profeta en su tierra. Pocos son los canarios que conocen su trayectoria fuera de las islas. 21 años ininterrumpidos recorriendo el norte de España, desde Asturias hasta Galicia, donde son toda una celebridad de las noches de verbena. «En el año 1998 ganamos el concurso de la canción del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que había sido compuesto por Gerson Galván. Estuvimos presentándola en la península y actuamos en programas de Tele5 y Antena3. Ese fue el momento en el que nos empezaron a llamar y no hemos parado de tocar hasta este momento, en el que hemos decidido cambiar un poco de aires», indica el cantante y líder de la formación.

Muchos músicos, cantantes y bailarines han pasado durante cuarenta años por Armonía Show. Pero es inevitable tener a Miguel como su referencia absoluta, siempre sobre las tablas pero también como la cabeza de la empresa. «Gracias al público que es el motor de todo. Ya cantamos para nietos de la gente que venía a vernos al principio. Chicos jóvenes que cantan nuestras canciones de los principios y yo les pregunto que cómo es posible que se las sepan. Y me dicen que es que sus abuelas lo ponen todos los días en casa», explica divertido.

El referente de Armonía Show asume que la música le ha dado todo. «Bailando con Armonía conocí a mi pareja. Muchas parejas me dicen que se conocieron bailando nuestras canciones. Pero para mí lo más especial es que gente que ha pasado por ese bicho que es el cáncer me ha contado que cuando estaban con la enfermedad no se quedaban en casa, venían a nuestros conciertos, y eso les permitía llevar mejor ese mal momento», indica Jorge con emoción.

Miguel Jorge ha sido varías veces Armonía, como en una constante resurrección. «Después de los primeros años que los compañeros no seguían yo hice mi camino aparte. Empecé a caminar de nuevo, como dice mi canción Sin ti. Siempre con ilusión». afirma.

Hay una cuestión sobre la que gira todo para Miguel Jorge. «La identidad». El líder de Armonía expone que «hoy hacemos conciertos con canciones de nuestros cuarenta años de nuestro repertorio, adaptadas a los arreglos más modernos que se llevan ahora. Pero siempre con nuestra identidad. Es algo que no vamos a perder nunca», dice.

En plena euforia por la efeméride, un ruego del artista. «Ojalá podamos seguir en la brecha como hasta este momento y llegar a celebrar 50 años encima de los escenarios».