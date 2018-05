La isla «va mucho mejor» o es «cuento»

La primera sesión del segundo Debate sobre el Estado de la Isla evidenció que la quiebra entre Gobierno y oposición del Cabildo se ha cronificado y no se recuperará hasta la próxima cita electoral, que flota en el ambiente. Mientras el presidente, Antonio Morales, ve a la isla «mucho mejor», para la bancada de enfrente «no aprovecha» la recuperación, se ha hecho «de cuento», se ha quedado «sin cambio» o sigue «como estaba», en palabras de los portavoces de PP, Unidos, Podemos y CC.

Tal brecha quedó patente desde la primera intervención en el primer Debate partido por un fin de semana. Porque no será hasta el lunes cuando se debatan y voten las propuestas de resolución de todos los grupos, ya registradas. Son 64, 10 de cada partido y 4 de los dos consejeros no adscritos, María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez, socios del Gobierno junto a NC y PSOE.

El presidente afirmó que «todos los indicadores socioeconómicos han mejorado significativamente desde junio de 2015», fecha de su toma de posesión. La isla «está hoy mejor, mucho mejor que cuando llegamos» en tasa de paro, afiliados a la Seguridad Social, confianza empresarial, llegada de turistas o nuevas empresas. Nunca antes tuvo el Cabildo tanto ingreso y gasto como en 2017 ni un plan de inversiones (Transforma) de 436 millones de euros. Y la hucha está tan llena, agregó, que «en 8 semanas máximo» el Gobierno presentará un nuevo plan de inversiones financieramente sostenibles por «al menos 100 millones» con cargo a remanentes de tesorería.

Tras respaldar las cifras «objetivas» de Morales, el vicepresidente primero, Ángel Víctor Torres (PSOE), resaltó «la lealtad y respeto mutuo» entre los socios «de izquierdas» de un Gobierno «que no lo ha tenido fácil» en sus relaciones con los Ejecutivos canario y central.

La gestión del Gobierno insular en este mandato, apuntó Carmelo Ramírez, portavoz de NC, se ha visto marcada por las «limitaciones legislativas para crear empleo en el Cabildo y aumentar el techo de gasto».

María Nebot, vicepresidenta segunda y consejera no adscrita, mantuvo que el Gobierno insular es «referente de un nuevo modelo para Canarias frente al Gobierno de Clavijo». Miguel Ángel Rodríguez, el otro consejero no adscrito, fue el único que no hizo valoraciones partidistas.

Frente a la Gran Canaria «sin autocrítica», el primer partido de la oposición (PP), considera que la isla «pierde peso en el conjunto del archipiélago», «no lidera la mejora general» de los indicadores socioeconómicos en la región y «no aprovecha el viento favorable». Según su portavoz, Felipe Afonso, «lo mejor de todo es que solo queda un año para las elecciones» al Cabildo.

José Miguel Bravo de Laguna, portavoz de Unidos por Gran Canaria, afirmó que el «tercer año triunfal» del Gobierno se resume en «mucho humo, mucho ruido y pocas nueces» para vender «una isla de cuento» en la que las actuaciones no se ven.

El portavoz de Podemos, Miguel Montero, aseguró que el Gobierno «no ha hecho ni la mitad del programa», consideró «preocupante» que Gran Canaria «funciona sin el Cabildo» y criticó la pérdida de peso específico paulatina de Política Social en el presupuesto.

Para Fernando Bañolas, consejero de CC, el Gobierno insular «intenta tapar la inacción con exceso de propaganda», vive «en un permanente enfrentamiento con el Gobierno de Canarias», sufre «un atasco monumental» en la gestión y «relata año tras año obras que no han empezado».