La apicultura vive su peor año, con solo un 10% de su cosecha habitual

No hay miel. O casi no hay. Es decir, miel hecha aquí y por abejas de aquí. El presidente de la Asociación de Apicultores de Gran Canaria, Francisco Hernández, calcula que, de media, la cosecha de este año está en un 10% de lo que era habitual. «Llevábamos encadenando tres años malos, pero como este, ninguno, ha sido nefasto», se lamenta. Solo ha habido algo de producción, «pero muy poca», en los colmenares de la mitad norte de la isla. En esos casos, en términos porcentuales, cifra la proporción en un 25% de lo que era habitual.

Hernández se pone a sí mismo de ejemplo para poner sobre la mesa la situación crítica que este año vive el sector en la isla. «Tengo en el norte unas 25 colmenas, pues entre todas no he llegado a coger sino 25 kilos, cuando en un año normal me hacían fácilmente unos 500». Y su caso no es ni mucho menos excepcional. Su queja se repite en una ganadería muy castigada, que, para colmo, este verano se vio también especialmente sacudida por los incendios, que quemaron unas 1.000 colmenas. Según Apigranca, en Gran Canaria hay registradas 10.500 colmenas que gestionan 320 apicultores.

Para Hernández, la casuística de esta bajada de producción es diversa, pero, a grandes rasgos, señala dos, una para cada mitad de la isla. En la zona sur no ha llovido nada, por lo que no hay flores y no hay miel. Tanto es así que el apicultor está alimentando a la abeja con jarabes de fructosa, algo así como agua y azúcar, pero no para que produzca miel, sino para que no muera.

Mientras, en la parte norte el daño ha venido de la mano de lo que él llama la «ruptura del ciclo normal de las estaciones». Llovió mucho en otoño, luego vinieron más de 50 días en que no cayó una gota, y cuando la abeja estaba ya en campaña, volvió a llover algo. Estos vaivenes, a su juicio, han mermado la eficiencia productiva de las abejas y, para colmo, las han hecho más vulnerables ante las plagas.