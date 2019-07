Joven, nativo y muy agresivo, el perfil de los violentos

No existe un estudio que analice las características personales y psicológicas de los perpetradores de actos violentos en el Sur. No obstante ello, los datos recabados en ámbitos policiales y en el sector de ocio nocturno permiten hacer una aproximación sin pretensión científica ni académica alguna. «Son personas muy jóvenes, entre los 18 y 29 años de edad, canarios en su mayoría, con escasa formación, que gustan de acudir a los gimnasios, consumidores casi habituales de algún tipo de sustancias estimulantes, y con comportamientos muy agresivos», es la conclusión a la que se llega.

«De la mera visión de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad se ve claramente como uno de ellos hace una técnica de estrangulamiento, conocida como mataleón, que la hace en el suelo, delante de los taxistas, lo que supone que tiene conocimiento de artes marciales mixtas», comenta uno de los expertos en seguridad consultados por este periódico, y que, dada su responsabilidad profesional, prefiere permanecer en el anonimato.

En cuanto a las edades, existen ciertas discrepancias entre los expertos en seguridad y los profesionales del ocio nocturno. Los primeros dudan que los que protagonizaron la reyerta en la vía pública frente a Plaza Maspalomas la pasada semana tengan más de 19 años de edad.

Edades. «Son muy jóvenes, entre 16 y 19 años de edad, no más edad», subraya, añadiendo que de momento no consta que todos hayan sido identificados por las miembros de los cuerpos de seguridad que acudieron al lugar. «Identificarlos en el lugar y, si no es posible conducirlos a Comisaría para su identificación, son técnicas disuasivas que previenen la violencia», afirman.

Respecto al origen de los violentos, no quedan dudas. «Son en su mayoría canarios procedentes principalmente de Telde y Las Palmas de Gran Canaria, que se desplazan en grupos reducidos en vehículos de su propiedad o de familiares, siendo su horario de entrada a la zona turística a medianoche, accediendo desde la autopista por el enlace de Las Burras», indican.

Muy curioso resulta el comentario de un experto en seguridad. Asegura que estas personas cuando pisan Playa del Inglés «ellos entienden que han entrado a una ciudad sin ley y se comportan de esa manera».