Fataga ya coge carrerilla con los canarios

Hace sol. Mucho sol. Y el reloj no marca ni las 12. No se ve un alma en la calle. La desescalada ya está en marcha, pero no todo lo que quisieran en Fataga. Este pueblito de casas blancas y tejados encarnados necesita turistas. Y esos no vendrán, como muy pronto, hasta finales de este mes o julio. Los echa de menos porque son su fuente de vida desde hace ya bastantes años. La covid-19 le ha robado el pulso de su dinamismo. Hubo una época, ya casi olvidada, en que esta zona era agrícola, pero ese ya no es su fuerte. Fataga está demasiado cerca, a solo 15 kilómetros, de Maspalomas, la meca turística de Gran Canaria y de Canarias, y eso, qué duda cabe, se contagia. Por eso, si el turismo estornuda, este caserío se resfría.

Bien lo sabe, por ejemplo, Conchi Batista. «¿Qué cómo estoy? Aburrida. Por aquí no pasa nadie. Da pena». Regenta uno de los dos únicos negocios, junto con la gasolinera del barrio, que ha estado abierto durante todo el confinamiento. Es un pequeño, pero coqueto punto de venta, en el que se conjugan la típica tienda de aceite y vinagre de toda la vida con un bazar de souvenirs y una cava gourmet. La sala del fondo es lo más parecido al paraíso de las delicatesen. Antes por aquí pasaban los turistas que iban camino de la Cumbre, los que hacían senderismo o los que practicaban ciclismo. Pero esa clientela voló. Con todo, Conchi está dispuesta a aguantar. «Ya volverán». Ella lo tiene claro. Algo debe pesar también la voluntad que tienen de mantener vivo el legado de una tienda que perteneció a la familia de su marido y que ya tiene varias décadas a la espalda.

Pero no, no todo está parado en Fataga. Arriba, cerca de la iglesia de San José, se escuchan voces. Y se solapan. No se entienden bien. Suenan como que no son de aquí. Una parece italiana. Tampoco es raro. Este pueblo es tan chiquito, de apenas 300 habitantes, como diverso y políglota. Los locales, los de toda la vida, comparten vecindad en sus estrechas y laberínticas calles con gentes de toda Europa que vinieron en búsqueda del verdadero El Dorado canario, el clima. Al girar la esquina se destapa el misterio. No hablaban entre ellos. Son los sonidos de las conversaciones telefónicas de tres almas solitarias. Y en efecto, uno es italiano. Guardan la distancia. Comparten terraza, solo que en mesas separadas. Son las del conocido restaurante El Labrador, que aún no ha abierto. Sin embargo, ya tiene lista de espera. A Selene Armas se le hizo algo tarde y se le acumula la faena antes de abrir. Es el primero de los locales de restauración de Fataga que ha abierto tras los dos meses de cierre obligado. Luego le siguió la cafetería de la gasolinera. Y es probable que muy pronto se le sumen el resto de restaurantes. No en vano, es el otro punto fuerte de este pueblo: un destino gastronómico de fin de semana para los que viven en la isla.

Por lo pronto, y hasta que el turismo no suelte amarras, Fataga tendrá que depender de los de aquí. No es mal plan para el caserío, pero tampoco para los grancanarios, que quizás llevan demasiados años pasando de largo. Ojalá este trance les redescubra este pueblo a los residentes, más allá del Molino del Agua, que, por cierto, aún cerrado tras un pavoroso incendio en marzo de 2019, reabrirá (todavía no, pero están en ello), o de las vistas imponentes del cañón del barranco desde el mirador de la Degollada de las Yeguas, en la misma orilla de la espectacular y no muy pesada carretera que une las playas del sur con este caserío de medianías.

Y es que este barrio tirajanero bien merece perderse por sus intrincadas, irregulares y a veces empinadas callejuelas. O sentarse al fresco bajo los árboles de la plaza. Se habrá dedicado al turismo, es verdad, pero no es solo fachada, no es un pueblo souvenir. Al contrario. Es un reducto de una muy particular autenticidad.