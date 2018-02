El turismo disfruta de hamacas y sombrillas nuevas en el Sur

Los turistas que por estas fechas disfrutan de sus días de descanso en las playas del Sur, han podido hacer uso de un servicio de hamacas y sombrillas totalmente renovado, unas condiciones que tanto para empresarios del sector hotelero, como para los turoperadores «contribuye a reforzar la imagen y la calidad que se le exige para un destino puntero, como es Maspalomas Costa Canaria».

La última adquisición de material tuvo lugar el pasado mes de diciembre, cuando se formalizó el contrato de compra de 1.055 hamacas a la empresa Distribuciones Hoteleras Valido, S.L., por importe de 81.498,75 euros, y de 529 sombrillas, lote que fue adjudicado a la entidad Sombrillas Mejías S.L. por importe de 68.488,67 euros.

La suma de las dos cantidades hacen una inversión total de 149.987,42 euros, cifra con la que, según señaló el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez en el pleno de la Corporación celebrado del pasado 2 de febrero, «se ha renovado íntegramente el mobiliario» de hamacas y sombrillas de las playas.

Gestionado directamente por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desde 1997, el servicio de alquiler de hamacas y sombrillas en las playas de Maspalomas, del Inglés y Meloneras, cuenta en estos momentos con unas 3.600 hamacas y alrededor de unas 1.800 sombrillas, cantidad que las autoridades municipales consideran son suficientes para atender la demanda.

No obstante desde NC, en la oposición en el Consistorio tirajanero, se le reprocha al grupo de gobierno municipal de PP-AV que no se haga uso de la totalidad de las hamacas y sombrillas que se encuentran autorizadas por la Demarcación de Costas en las referidas playas, que suponen un 40% más. Según el portavoz de NC, Ángel López, estarían autorizadas 5.050 hamacas y 2.525 sombrillas. Cree que por no tener todo este material estaría perdiendo unos 2 millones anuales.

El alcalde Pérez aseguró que esos argumentos «salen de un archivo amarillo que saca todos los años, pero que no tienen fundamento».