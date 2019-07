El reparto de áreas enfrenta a NC y PSOE

A la espera de que la Ejecutiva Insular del PSOE decida si acepta o no la oferta, NC no tiene previsto introducir cambios en su propuesta hasta conocer la decisión de los socialistas y si el desacuerdo se prolonga «igual reasignamos con carácter provisional las áreas que se reservó el presidente», Antonio Morales, al delegar entre los consejeros de NC las áreas que este partido se queda en el Cabildo.

Incomunicación.

El candidato del PSOE, Luis Ibarra, espera recuperar el diálogo con NC «si es que hay avances» una vez que su partido decida si acepta su oferta de reparto de áreas. «Tenemos claro que no es la propuesta adecuada, declaró ayer, tras afirmar que no habido ninguna llamada de acercamiento de NC desde la suspensión de las negociaciones. «A no ser que quieran gobernar en minoría o con otros, no lo entiendo», comentó.