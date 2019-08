El perímetro del fuego de la cumbre no ha avanzado durante la noche

El perímetro del incendio de la cumbre de Gran Canaria no ha crecido durante la noche. Se han registrado pequeñas reactivaciones en el interior de lo quemado, en zona de El Rincón y proximidades del Parque de Otoño, que ya han sido sofocadas, según informa el Gobierno de Canarias. El resto del perímetro no presenta nuevos problemas. No se han realizado nuevas evacuaciones durante la pasada madrugada.