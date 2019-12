El informe del incendio de Valleseco, en manos de la Fiscalía

La BIIF investiga el 100 % de los fuegos de Gran Canaria

El escenario

Lo primero que hacen es acordonar la zona y trazar calles de 50 centímetros que estudian milimétricamente con lupas, detectores de gases, de temperaturas e incluso imanes, hasta dar con la causa. El trabajo para determinar una causa es laborioso, además de garantista, por lo que toma varios meses para determinar no solo el punto de inicio y la causa, sino la motivación y a ser posible el autor.

El Cabildo de Gran Canaria constituyó esta brigada como medida preventiva porque solo conociendo la causa puede tomar medidas para prevenirlas. Y es que la causa natural no ha sido acreditada nunca en Gran Canaria, ya que el cien por cien tiene detrás una causa humana, y de ellas la mayoría son por imprudencia y las menos las intencionadas.

Las imprudentes son por actos humanos en los que no se respetaron las medidas objetivas de seguridad, en la mayoría de las ocasiones por actividades de riesgo como el uso de maquinaria en temporada de riesgo de incendio forestal, aunque no únicamente, por lo que el Cabildo no cesará en su empeño de lograr que la sociedad tome conciencia de que algunas negligencias desembocan en fuegos que se pueden convertir en peligrosas amenazas para la población y el medio ambiente.