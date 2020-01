«El impacto del radiotelescopio es menor frente al bien que persigue»

Colectivos ecologistas contactaron con la Unesco para quejarse porque este artilugio, de 17 metros de altura, se ubicará dentro del espacio declarado en verano pasado Patrimonio Mundial de Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria, pero a Morales no le inquieta. «La Unesco ha hecho lo normal ante una demanda así, la traslada al Estado español, que es el que debe pronunciarse». En todo caso, personalmente cree que no le supone ninguna afección. «En otros lugares del mundo es compatible el Patrimonio Mundial con instalaciones científicas de estas características», subrayó.

Investigación mundial

Caerán entre 100 y 150 pinos

Morales insistió. «No es un proyecto del Cabildo, es del Estado español; nos han pedido un suelo y se lo hemos cedido». En todo caso, recordó que presentó un estudio de impacto ambiental «que reúne todas las condiciones exigidas por las administraciones». No cuestiona la legitimidad de los ecologistas «para defender lo que quieran, pero no es una propuesta de un promotor privado que quiere montar un negocio, sino un proyecto científico». Además, por lo que le han dicho, no exigirá talar 300 o 500 pinos, «sino muchos menos, 100 o 150, y son de repoblación». Es más, dijo que el 1% del proyecto irá a repoblación, pero que el IGN aportará más si hace falta. Sabe que el arqueólogo Julio Cuenca no ve bien el radiotelescopio, pero dijo que su opinión «es personal, ya no está vinculado a Risco Caído».