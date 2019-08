El Cabildo de Gran Canaria, optimista con el incendio

Ibarra ha explicado que el incendio ha comenzado a las 12:10 horas en la zona de Juncalillo, en el municipio de Artenara, por razones que aún se desconocen y en su extinción trabajan personal de Consorcio de bomberos de Gran Canaria, unidades de Medio Ambiente así protección civil de los municipios cercanos, policía local y efectivos del Gobierno de Canarias.

La columna de humo que ha provocado el incendio forestal se ha podido observar desde la isla de Tenerife gracias a la ausencia de nubosidad.

Desde el comienzo del fuego han operado dos helicópteros del Cabildo de Gran Canaria y a primera hora de la tarde se ha incorporado uno del Gobierno de Canarias.

Ibarra ha dicho que si las condiciones no cambian las perspectivas son favorables y ha precisado que las condiciones climatológicas son positivas dado que no hay viento, la temperatura no es muy elevada y la humedad es también bastante reducida.

El Cabildo ha procedido a cortar varios puntos de tres carreteras para facilitar los trabajos de extinción del fuego. Las carreteras afectadas son GC-210 de Tejeda a Artenara; la GC-150 de Cruz de Tejeda a Pinos de Galdar y la GC-21 de Tejeda a Artenara.