Deshidratados tras seis días navegando a la deriva

Deshidratados y sin comida

Venían de la zona de Dakar

«El capitán de Salvamar nos ha dicho que cuando los rescataron estaban bastante nerviosos, no habían comido, no tenían víveres ni agua, y estaban a la deriva cerca de las costas de Mauritania. El capitán se vio con una situación complicada porque tuvieron que darles agua y hacer algo de comer en el barco para darles. Los barcos de Cruz Roja Española tienen comida y mantas, por lo que han tenido mucha suerte de localizarlos», dijo Santana Cazorla. «Desde octubre del año pasado no se atendía a tanta gente en el mar. Espero que esto no sea el inicio de la llegada de más embarcaciones. Aquí estamos para ayudar en lo que venga».