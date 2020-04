Desbloqueada la ayuda para las familias migrantes

Las gestiones de Pedro Llorca, presidente de la ong Banco de Alimentos de Las Palmas, con los responsables de la política social en el ayuntamiento de la capital grancanaria dieron al final sus frutos y lograron desbloquear la ayuda alimentaria que desde la Federación Países venían reclamando sin descanso desde hace más de 10 días para más de 200 familias de migrantes en situación irregular.

Tanto Llorca como la presidenta de esta organización, Isabel Alfaro, confirmaron este jueves que esta mañana, a primera hora, Banco de Alimentos hará entrega de 5.800 kilos de comida para dar cobertura a las 270 familias que Países tenía como peticionarias y en situación de «extrema necesidad». Hay que recordar que al no tener papeles, la mayoría de estas personas ha estado trabajando sin contrato, por lo que tras imponerse el confinamiento producto de la pandemia, no solo se quedaron sin trabajo sino también sin ingresos. No tienen derecho a ERTE ni a las ayudas al pago del alquiler de sus casas.

Países ultimaba este jueves los preparativos para el reparto. Los distintos colectivos asociados han colaborado para poder contratar los tres camiones que harán falta para trasladar los alimentos. Según explicó Alfaro, irán a recoger la comida a las nueve de la mañana de este viernes y harán la distribución entre las familias, ya por la tarde, en la Casa del Migrante, en la capital. «Primero daremos prioridad a las familias con niños, que son los casos más urgentes, y después seguiremos durante el fin de semana hasta que lo repartamos todo», precisa Isabel Alfaro.

Desde la federación, que ha abanderado esta lucha desde el principio, agradecieron ayer profundamente las gestiones de todos los que han puesto de su parte para conseguir que al menos estas familias tengan garantizado un sustento básico para unos días más.