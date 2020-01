Denuncian vertidos de aguas fecales en Santa Brígida

Estos vertidos , según apuntan, se producían de forma puntual en tiempos lluviosos al no soportar la cantidad de agua el sistema de alcantarillado y desagüe del municipio. Sin embargo, denuncian, «los ríos de aguas fecales» no se justifican cuando «no cae ni una gota desde hace semanas».

«Estos vertidos se vienen sucediendo durante años. Pero antes pasaba cuando llovía y el alcantarillado no absorbía la cantidad de agua y había que desaguar quitando las tapas de las alcantarillas. Sin embargo, ahora no se entiende que el barranco esté lleno de aguas y restos fecales cuando no ha llovido ni una gota desde hace semanas. Se trata, además de un atentado contra la naturaleza, un problema grave de salubridad al que no se le pone remedio. Esperamos que el Consejo Insular de Aguas tome cartas en el asunto después del informe que hemos presentado», asevera María.