Cuando se utiliza el fuego como aliado

Dicen que el fuego es un buen sirviente, pero un mal amo, y basándose en esta premisa, los técnicos de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Gran Canaria han utilizado las propias llamas con quemas prescritas para proteger las zonas más sensibles de la isla.

Estas prácticas que se llevan a cabo desde 2001, evitaron una tragedia mayor. En este caso, se quemaron cerca de 12.000 hectáreas en vez de 25.000, que es la cifra que estiman los expertos que podría haber sido arrasada por las llamas de no haber sido por las quemas prescritas. A su vez, se evitó poner en peligro a una población de más de 25.000 habitantes con estos cortafuegos naturales.

Y, ¿qué son las quemas prescritas? Según Federico Grillo, jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, se trata de fuegos controlados en zonas concretas que actúan como «cirugía, ya que queman el combustible vegetal pero dejan intactos los brotes, la pinocha que no interese quemar o cualquier otro elemento del territorio», detalló este jueves en una de las zonas en las que han actuado en los últimos años y que se salvaron gracias a esta maniobra. Grillo mostró en enclaves como los Llanos de Constantino o el pico de Los Moriscos como el fuego subió «con mucha intensidad carbonizando la vegetación», hasta que llegó a las zonas tratadas en invierno «que actuaron como si de un rompeolas se tratase», es decir, «entró en el pinar pero perdió fuerza hasta que finalmente dejó de quemar, apoyado por el trabajo de los operarios», explicó. Este efecto se puede ver claramente en numerosas laderas en las que «el territorio en la parte inferior aparece de color negro, a mitad se observan ya pinos socarrados ya que el fuego fue disminuyendo al no tener tanto combustible y luego, en la zona alta, se encuentran pinos con las copas verdes ya que no les llegaron las llamas con intensidad. Todo esto a pesar de que en el inicio, se vieron llamas con alturas de 20 hasta 40 metros», relató el experto del Cabildo.

Estas quemas prescritas se han practicado hasta el momento en unas 1.000 hectáreas situadas estratégicamente, «dividiendo la isla entre sur y norte o en las crestas para evitar que salten los posibles fuegos a las principales cuencas», dijo. Además, están tratadas con fuego técnico infraestructuras estratégicas, como las antenas de Aena, Aemet y de comunicaciones.