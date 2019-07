«Como esa cueva, con esa cúpula, no había otra igual»

«Me regatearon». El hombre que le vendió la cueva número 6 de Risco Caído al Cabildo recuerda que «me regatearon hasta el final» y que en el último momento le ofrecieron 27.000 euros en lugar de los 30.000 acordados. Rechazó la rebaja y después de repartir con los otros dos herederos y pagar impuestos «me quedaron 7.000 euros y pico» del negocio. De haber sabido que iba a ser declarada Patrimonio Mundial por la Unesco y que era un santuario prehispánico «no es que hubiera pedido más dinero, es que no la vendo». Lo dice de broma porque «si no me la compra el Cabildo no lo hace nadie».