Tenteniguada, jugoso aperitivo para la Ruta del almendrero de hoy

Los 74 puestos que se colocaron en el barrio atrajeron a cientos de visitantes, entre ellos, a unas cuantas decenas de turistas. Una vez más se demostró que el idioma no es barrera cuando hay buena comida de por medio. Y más cuando es tanta como la que ayer se ofreció. Eso sí, las atenciones, y las fotos, se las llevó el cochino que no paraba de dar vueltas y vueltas ante un brasero. Es un condumio que no falta y que todos los años pone la Asociación de Amigos de Tenteniguada del Almendrero en Flor. Hoy asará otro. Aunque la fiesta y la logística corren de la mano del Ayuntamiento, es este colectivo el que mantiene las esencias de una cita a la que no ha faltado desde 1971, cuando Tenteniguada importó de Tejeda esta jarana dedicada al almendro en flor. Hoy se suman a la jarana otros tres barrios de Valsequillo: el casco, Las Vegas y La Barrera. Habrá casi 300 puestos listos y se esperan unos 15.000 visitantes. El viernes fue el pregón. Lo dieron cinco jóvenes verseadores de Las Vegas. Y se entregó la Almendra de Plata a tres vecinos.