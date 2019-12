Pasillos verdes para el pinzón azul

Corredores plantados

Cuatro años después, este programa, que ha contado con un presupuesto de 1,2 millones de euros y que ha sido cofinanciado en un 60% por la UE y el resto por el Cabildo y por el Gobierno canario, está a punto de concluir, lo hará en febrero de 2020, y hace balance. Los corredores ya están plantados y encaminados, aunque al final, explica la directora técnica del proyecto, Ruth de Oñate, no fueran necesarios los 80.000 árboles programados inicialmente. El Life+Pinzón, cuya ejecución ha sido coordinada por la empresa pública Tragsa, se saldará con la plantación en 207 hectáreas de 70.000 árboles y arbustos, de los que la inmensa mayoría son pinos canarios. Solo unos 4.000 corresponden a escobones (Chamaecytisus proliferus). Y es que aunque el pinzón pasa la mayor parte del tiempo en el árbol, también deambula por el suelo y estos arbustos forman igualmente parte de su hábitat. No en vano, le sirven de cobijo ante, por ejemplo, el ataque de depredadores como el gato asilvestrado. No obstante, de esos 70.000 ejemplares, aún quedan por plantar unos 30.000. Las repoblaciones han estado a cargo de una cuadrilla de 4 operarios que han plantado 40.000 plantas, pero para este sprint final el proyecto Life contará con la asistencia de personal del Cabildo.