Las mujeres se asoman a Risco Caído

Al tanto de todo

A sus 79 años, Cornelia García Torres, del Lomo de Los Santos de Tejeda, fue una pionera en su tiempo de lo que hoy en día se llamaría una mujer emprendedora pero que para ella simplemente fue «luchar por la vida» y «tener un negocio», en su caso un local que era a la vez ferretería, tienda de comestibles y mil cosas más. «La mujer es lo principal de la cumbre. Son las mujeres las que siempre están al tanto de todo», manifestó justo después del recorrido.

«Yo me he dedicado a la labranza, a la tierra. No se ha reconocido todo lo que las mujeres hemos hecho por esta tierra», proclamó Margarita Santana, llegada en su caso del barrio de Lanzarote, en Valleseco. «Esto está precioso», comentó en relación al Centro de Interpretación esta mujer de 89 años.

Así, grupo a grupo y guiadas por personal del Cabildo, las visitantes se sumergieron en un recorrido que informa sobre el espacio geográfico del Paisaje Cultural, las formas de vida de sus habitantes a lo largo de los siglos, sus creencias y el enclave de Risco Caído y su función de templo-almogarén y calendario lunisolar.