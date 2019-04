«Artenara está llena de gatos abandonados»

«Ni Artenara está buscando a Luna ni esa gata es un icono del municipio». Así lo asegura Juana Teresa Gil, propietaria de uno de los establecimientos cercanos a la plaza del pueblo afectados por la proliferación de estos animales que deambulan «abandonados» por las calles. Una vecina criticó la semana pasada la retirada por parte del Ayuntamiento –supuestamente a petición de la empresaria– de esta gata que, al parecer, llevaba más de una década allí. En cambio, Gil asegura que toda la información que ha dado es falsa, con el propósito de desacreditar su negocio. «Se trata de un problema de salud alimentaria: los gatos están sueltos, sin vacunas ni vigilancia, se suben a las mesas buscando comida, vomitan, hacen sus necesidades en la calle... es una situación que no se puede consentir», se queja, asegurando que en más de una ocasión se han «colado» en su restaurante y han llegado a pasar toda la noche sin darse cuenta.

Sin embargo, esta empresaria –cuyo negocio, asegura, lleva abierto desde 1967, cuando lo fundó su padre– no ha presentado ninguna denuncia al Consistorio para «eliminar» a los gatos. Lo que sí ha hecho ha sido llamar a la Policía para que comprobaran su situación y realizaran un informe, además de mandar un escrito al Ayuntamiento. «De todas formas, siempre he hablado de forma general, porque si me viene una inspección, esto no se puede consentir y, encima, espanta a los clientes». Respecto Luna, no sabe nada.