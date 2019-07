Aquellos veranos en Gran Canaria

Sin embargo, durante la segunda fase, especialmente desarrollada a partir de los años 60 comienza «el boom turístico». Al sur de Gran Canaria se inició el proyecto Maspalomas Costa Canaria que le daría a la zona la importancia y el esplendor que actualmente tiene. El Conde de la Vega Grande, Alejandro del Castillo, convocó el «Concurso Internacional Maspalomas-Costa Canaria» , que ganó una empresa francesa y supuso la urbanización del sur de la isla. Aunque este no pudo desarrollarse por fases como estaba previsto por el boom que alcanzaría el turismo en tan solo una década. Este tipo de turismo de sol y playa dejó de crecer a partir de la crisis del petróleo en 1973. Pero esto no evitó que, ahora, Maspalomas ya no tenga nada que ver con lo que era antes.

El «segundo boom turístico» llegó después de la crisis energética que afectó a todos los sectores de producción, excepto al terciario. De ahí en adelante, se empezaría a demandar nuevos modelos de turismo, el rural, de congresos, el ecológico...