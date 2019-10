Mayores de la isla, actores por un día en ‘Entre versos y Marsillach’

Once usuarios del Centro de Mayores de Puerto del Rosario se preparan estos días para una experiencia única. Mañana viernes, a las 18.00 horas, se suben al escenario del auditorio insular de Fuerteventura para actuar en la obra Entre versos y Marsillach, «un homenaje a Adolfo Marsillach a través de la poesía, adaptando la obra que interpretó en su momento junto a Amparo Rivelles y María Jesús Valdés», señalan desde Varela Producciones, la compañía de Blanca Marsillach, directora y actriz de la obra, además de hija del homenajeado.

«Los mayores se unirán a Blanca Marsillach y Begoña Mencía para recitar poemas del siglo de oro frente a la imagen proyectada de Marsillach padre. Ejercicios preventivos como la memorización o la recitación pueden ayudar a mejorar el bienestar y la autonomía personal de los mayores», señalan desde la compañía que desarrolla el proyecto teatral en colaboración con La Caixa. En todo caso, los mayores viven así la experiencia de convertirse en actores por unos días. «Están ensayando con el director y la directora, entendiendo el verso, desentrañándolo, haciéndolo suyo. A cada uno se le da un personaje determinado, según su personalidad. Los mayores han sido previamente elegidos por el equipo de la Obra Social de La Caixa y al final tienen que salir al escenario a hacer la obra como si la llevaran haciendo toda la vida, lo cual tiene un mérito increíble», según ha explicado a este diario Blanca Marsillach.

La representación teatral, de acceso gratuito, consiste en una lectura dramatizada de los textos de autores clásicos, entre ellos Lope de Vega, Quevedo, Góngora, el Arcipreste de Hita, etcétera. «Veo mucha ilusión, muchas ganas y me encanta que cuando la gente sigue cumpliendo años, además de cuidar a los nietos o de pasear por la playa, también tienen muchísimas ganas de saber, lo cual me parece maravilloso y además me emociona», explicaba a este diario Begoña Mencía, codirectora y actriz de la obra.

Begoña Mencía y el otro codirector de la obra, Alejandro Rodríguez, se encargan durante los ensayos de orientar a los mayores sobre cómo interpretar los textos clásicos en el escenario. Para Mercedes Vera, que nunca había hecho teatro, «la experiencia está siendo maravillosa» y, aunque está «un poquito nerviosa», se siente «con muchas ganas» de subirse al escenario. Igualmente, Carmen Lola García dice que la experiencia está siendo «muy bonita» y que, aunque ha hecho «poquitas cosas de teatro», es una apasionada de la poesía. Por su parte, Carmencita Tejera se mostró también «contentísima y algo nerviosa», pero sobre todo «muy agradecida» de que la hayan elegido para actuar en esta obra.

Homenaje a Marsillach padre

La obra Entre versos y Marsillach está de gira por España desde tres años, ha pasado por 35 ciudades y contado con la participación de muchos mayores desde entonces. La actriz Blanca Marsillach explica que el proyecto nació de la necesidad que ella tenía de actuar junto a su padre, ya que nunca tuvo la posibilidad de hacerlo en vida de él.