Lola García: la primera (y más efímera) presidenta

Catalina García / Puerto del Rosario

Fuerteventura se convirtió ayer a mediodía en el primer Cabildo de Canarias en constituirse y lo hizo con la primera presidenta de la historia de la isla: la nacionalista Lola García. La amenaza de la moción de censura del PSOE-NC/AMF-Podemos -que planeó durante toda la investidura y que el socialista Blas Acosta confirmó nada más terminar el pleno de proclamación- empañó el momento histórico y convierte a la primera mandataria majorera en 106 años de historia del Cabildo y 40 años de Democracia también en la más fugaz.

El salón de pleno de la Casa Palacio Insular se llenó una hora antes del inicio del pleno de constitución, previsto a para las 11.00 horas, con familiares de los nuevos consejeros, amigos, afiliados de unos y otros partidos, alcaldes, la senadora y tres expresidentes del Cabildo de Fuerteventura. Lola García, la candidata más votada, llegó puntual y tras ella el resto de los grupos políticos. El único que se retrasó -apenas cinco minutos- fue precisamente Alejandro Jorge, cabeza de lista de Nueva Canarias-Asambleas Municipales de Fuerteventura (NC-AMF), sobre el que estaban puestas todas las miradas por ser pieza fundamental del nuevo pacto.

El acto de investidura de Lola García transcurrió sin tropiezos, salvo por la certeza de la moción de censura inminente que incluso se pensó que podía presentarse sobre la marcha. De unos y otros bandos políticos, aplaudieron por igual la toma de posesión de los 23 consejeros: cinco juraron lealtad a la Constitución y al rey (la propia García y los cuatro del PP), 16 optaron por prometer y los dos de Unidas Podemos puntualizaron que lo hacían por convicción republicana y por imperativo legal.

Los veinte minutos de discurso de Lola García parecieron a muchos el preámbulo del anuncio de la moción de censura sobre la marcha, que finalmente no se materializó. Para un poco antes de mediodía, el pleno de constitución había acabado y Fuerteventura ya tenía su primera mujer presidenta, aunque sólo fuera por unos días.

«Mi madre me dijo que estudiara y trabajara duro»

Con un recuerdo para su madre y con una cita del pensador José Ortega y Gasset finalizó el discurso de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura. Lola García, cabeza de lista de Coalición Canaria (CC), mantuvo el tipo durante toda su alocución hasta que recordó a su progenitora, echándose a llorar y ya no poder parar el torrente de la emoción hasta concluir. «Mi madre me dijo cuando ya era pequeña: Lola, hija, tú estudia y trabaja duro para que no dependas de ningún hombre y para poder llegar donde tú quieras. Yo me propuse ser presidenta de mi isla y hoy lo soy».

Las palabras de la nacionalista eligió de Ortega y Gasset fueron su célebre «Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande». Con esta invitación a que Fuerteventura siga su camino de progreso, García acabó un discurso en el que hizo alusión al turismo con sus planes de modernización, a ponerse al servicio de las personas, a la necesidad de aprobación del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), al horizonte de desarrollo sostenible y a otros temas que fue desgranando hasta dejar para el final el problema del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura (CAAF), «un orgullo para todos los majoreros, pero que necesita mejorar sus servicios». Todos estos planes se quedaron en meros brindis al sol tras el anuncio de la moción de censura por Blas Acosta.