La oficina de asesoramiento a los extranjeros reabre bajo mínimos

Pese a que representa un porcentaje significativo del conjunto poblacional, Fuerteventura no cuenta en la actualidad con un servicio permanente de asesoramiento a los extranjeros, quienes, fuera de sus países de origen, encuentran muchas veces dificultades a la hora de realizar gestiones administrativas y trámites legales varios. En Fuerteventura ha existido en últimos años el Servicio de Atención, Asesoramiento e Información a la Población Migrante (SAAIM), bajo gestión conjunta de la asociación sociocultural Entre Mares y de la asociación cultural Raíz del Pueblo, aunque siempre ha dependido de los plazos del calendario de subvenciones fijados por parte de las diferentes administraciones, lo que ha dificultado su estabilidad temporal.

De hecho, el SAAIM cerró a finales del año pasado por falta de fondos, si bien a partir de la próxima semana reabrirá lunes y miércoles en horario de mañana, aunque lo hará sin fondos y gracias a la colaboración desinteresada de particulares que sufragan el coste de los servicios telefónico y de Internet. La oficina seguirá localizada en dependencias cedidas por el Cabildo, dentro de la Casa del Artesano, situada en la avenida de la Constitución de Puerto del Rosario.

Sin embargo, el futuro del SAAIM sigue pendiente de un hilo, puesto que carece de una línea de financiación que garantice su continuidad. «En estos momentos no hay ningún servicio de asesoramiento a la población migrante en Fuerteventura. Por eso nos hemos visto obligados a reabrirlo, ya que nos están llamando trabajadores sociales de ayuntamientos y de centros de salud para derivarnos a personas. También mucha gente nos está llamando porque no sabe dónde acudir, una situación que no se daba en Fuerteventura desde hace 15 años», explicó María Greco, técnica de migraciones, mediadora intercultural y quien atiende a usuarios del SAAIM.

Faissal Ellatifi, presidente de la asociación sociocultural Entre Mares, destaca también la importancia del SAAIM en Fuerteventura. Con más razón ahora, que Cruz Roja Fuerteventura tampoco presta su servicio de asesoramiento legal a personas inmigrantes, tras finalizar dicho proyecto a finales de diciembre. «No hay ningún servicio más que atienda a la población migrante en Fuerteventura», asegura Ellatifi. Aunque el SAAIM cerró el pasado 31 de diciembre por falta de financiación, lo cierto es que «nos seguían llamando, contactando a través de redes sociales o por correo electrónico, para solicitar asesoramiento». Así que, al final, «hemos decidido reabrir el servicio, aunque sea solo dos veces a la semana, con ayuda de las cuotas de los socios, y esperar a ver qué pasa más adelante», dijo Ellatifi.

No es un secreto para nadie que muchos proyectos de organizaciones no gubernamentales dependen de subvenciones. De ahí que algunos acaben por frustrarse cuando no se renuevan las ayudas o llegan tarde. «Estamos como casi todas las ONG de la isla: sin fondos. Las subvenciones llegan muy tarde y no podemos asumir el coste de personal y servicios. De momento, hemos decidido que, como es un servicio importante, vamos a realizarlo de manera voluntaria hasta que más adelante sepamos cómo podemos trabajar», añadió el presidente de Entre Mares.

La población extranjera pide asesoramiento relacionado «con las administraciones, trámites administrativos con la Subdelegación del Gobierno, sanidad, escolarización de hijos menores aunque no tengan tarjeta de residencia, homologación de títulos, búsqueda activa de empleo, etcétera». Además, «desde los servicios sociales de los ayuntamientos nos derivan casos de gente que quiere asesorarse sobre cómo regularizar su situación, sobre el acceso a la sanidad para menores y mujeres embarazadas inmigrantes, etcétera».

Un 28% de población extranjera

La importancia del servicio de asesoramiento a los inmigrantes queda de manifiesto en que, a día 1 de enero de 2018, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), de las 113.275 personas empadronadas en Fuerteventura, 32.112 habían nacido en el extranjero, lo que representa un porcentaje del 28,34% sobre el total.