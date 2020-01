La mesa del pacto en la capital estudia el futuro de Marichal

Los firmantes del acuerdo de gobierno en la capital (PSOE, Podemos, NC-AMF, AEP y dos edilas no adscritas) están convocados mañana a las 18.00 horas a una mesa del pacto. El objetivo es analizar el futuro de la concejala de Desarrollo Local, Promoción Económica, Comercio, Pueblos y Barrios, Mayra Marichal (NC-AMF), después de que esta, mientras ostentaba competencias delegadas de alcaldía cuando Juan Jiménez se encontraba en Fitur la semana pasada, se negara a firmar la convocatoria de un pleno ordinario porque no se había incluido en el orden del día una moción de su formación.

Así lo confirmó ayer en Radio Sintonía el alcalde Juan Jiménez, quien calificó la postura de Marichal como «muy grave» al poner «en riesgo la estabilidad institucional». Por otra parte, con respecto a la renuncia de Manuel Travieso (AEP) a sus áreas de gobierno (Fomento, Infraestructuras y Mantenimiento) la semana pasada, Jiménez dijo que podría estar relacionada «con la no inclusión en el orden del día del pleno del cambio de uso de una parcela», si bien aclaró que Travieso «sigue con su acta y apoyando al gobierno».

Aunque mañana se estudiará el futuro de Marichal en el ejecutivo local de Puerto del Rosario, al menos hasta ayer los socialistas no habían decidido si en la mesa del pacto solicitarán la expulsión de la edila de NC-AMF: «No se ha tomado ninguna decisión al respecto», aseguraron desde la formación socialista.

En un documento remitido ayer a Juan Jiménez, la formación AMF aclara las razones de que Marichal se negara a firmar la convocatoria del pleno. Explican que el pasado 21 de enero, en una reunión del grupo de gobierno con presencia del alcalde, «se acordó presentar una moción de adhesión a una moción del Ayuntamiento de Betancuria del año 2.012, interesando un cambio de criterios para el reparto de los fondos del REF», y que después «el alcalde ordenó a un concejal redactarla para que se firmara y presentara al día siguiente». Sin embargo, el 22 de enero, en la comisión de asuntos plenarios, «por parte de representantes de PSOE y Podemos se puso de manifiesto que no iban a firmar dicha moción (así como otras que también se habían acordado el día anterior)». Frente ello, Marichal decidió presentar la moción «a nivel individual, considerando que no estaba incumpliendo el pacto de gobierno». Ese mismo 22 de enero, fecha límite para convocar el pleno ordinario, desde la Secretaría se pasó el borrador del orden del día a Marichal, quien se negó a firmarlo al entender que se estaba «incumpliendo la ley» porque no se había incluido la señalada moción. La respuesta del alcalde Juan Jiménez fue revocar desde Madrid la delegación de competencias de alcaldía conferida a Marichal y, además, firmar la convocatoria del pleno ordinario que la concejala de NC-AMF había rechazado rubricar.

Crece la expectación en AM-CC

La primera crisis de gobierno en Puerto del Rosario ha caído como agua de mayo en AM-CC, donde no descartan recuperar el poder. «Mientras el grupo de gobierno se descompone y el Ayuntamiento está paralizado, el alcalde ha estado entretenido de ferias por Madrid. Exigimos que de una vez por todas se ponga a trabajar y coordine su grupo de gobierno para responder a las necesidades del municipio», dijo el portavoz de AM-CC, Manuel Miranda.