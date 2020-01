La capital «desecha» el proyecto que implicaba el trasplante de palmeras

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario descarta ejecutar el proyecto de remodelación de la avenida Juan de Bethencourt, que, entre otros aspectos, implicaba el polémico y contestado trasplante de las palmeras a otras ubicaciones de la capital. En el pleno ordinario del pasado lunes por la tarde, el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez (PSOE), confirmaba al portavoz de AM-CC, Manuel Miranda, que el proyecto previsto para dicha vía, tal y como está configurado, ha quedado «desechado» como prioridad para el actual grupo de gobierno, según han informado los nacionalistas a través de un comunicado.

El grupo de AM-CC había solicitado al ejecutivo local de Puerto del Rosario «información respecto a la ejecución de las obras de la avenida Juan de Bethencourt», proyecto este que, bajo el paraguas de los fondos Fdcan y en virtud de un convenio de colaboración con el Consistorio capitalino, estaba previsto que fuera sacado a licitación por parte del Cabildo de Fuerteventura la legislatura pasada. Sin embargo, el concurso público no llegó a ponerse en marcha sin que desde instancias políticas se llegara a aclarar nunca cuáles eran las razones, pese a contar con financiación.

En el pleno ordinario del pasado lunes se supo también que los fondos inicialmente previstos para la remodelación de la avenida Juan de Bethencourt no se perderán, sino que se destinarán a otros proyectos de relevancia en Puerto del Rosario. «Cuál fue nuestra sorpresa cuando, en su intervención, el señor alcalde nos informa de que las partidas destinadas a este proyecto han sido modificadas para destinarlas a la obra de la calle Virgen de la Peña. Nos confirma, por tanto, que las obras de la avenida no se llevarán a cabo, solicitándonos incluso que nuestra moción debía decaer», informó al respecto el portavoz de los nacionalistas, Manuel Miranda. Según valora este último, que el Ayuntamiento se decante ahora por no ejecutar el proyecto previsto para la avenida Juan de Bethencourt supone «dar la espalda a la petición de los vecinos de buscar soluciones de mejora para la vía».

Pulmón verde salvado por la presión vecinal

En agosto de 2017, vecinos de Puerto del Rosario realizaban una cadena humana en torno a las palmeras de la calle Juan de Bethencourt para protestar contra el proyecto de modernización de la vía, que, entre otros aspectos, incluía el trasplante de las mismas pese a que llevan allí más de 25 años. Ni Cabildo ni Ayuntamiento reconocieron el error de pretender trasplantar las palmeras, dando a entender que seguirían adelante con el proyecto de remodelación, que iba a financiarse con una partida de 2,2 millones de euros dividida en dos anualidades y procedente en un 40% del Fdcan. En esta nueva legislatura, el nuevo gobierno de Puerto del Rosario se mostró reacio al trasplante de las palmeras y, finalmente, el alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, confirmaba en el último pleno ordinario esta misma semana que el proyecto tal y como está planteado quedaba descartado.