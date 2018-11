Gran Tarajal vibra al ritmo de la música

DAVID MONSERRAT / PUERTO DEL ROSARIO

Todos los planes de ocio y entretenimiento llevan este fin de semana a la localidad de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, porque se celebra un evento apto para toda la familia. De hecho, no faltaron los padres que, teniendo ayer viernes la tarde libre, aprovecharon para acercarse un ratito con sus hijos hasta la avenida marítima, donde se había habilitado una zona especialmente dedicada a los más pequeños de la casa, Pequelandia, con monitores que les enseñaban juegos tanto tradicionales como contemporáneos.

Todavía no había oscurecido cuando El Loren, un artista que hace música de todo tipo con todo tipo de objetos, por ejemplo con ollas de cocina, empezó un espectáculo que no dejo indiferente a nadie. Entre tanto, en la avenida de Gran Tarajal y en las calles próximas, como no podía ser de otra manera en una jornada de buen ambiente festivo, los establecimientos de restauración hicieron el agosto sirviendo cañas de cerveza y todo tipo de bebidas espirituosas.

No fue hasta que aparecieron por la avenida marítima los integrantes de la 101 Brass Band, una banda de Tenerife con ritmos inspirados por la ciudad de Nueva Orleans, que se daba inicio al festival Arena Negra en la playa de Gran Tarajal. Los primeros en actuar fueron los majoreros de Mejor con Copas, seguidos de los grupos Última Llave y Los Salvapantallas. Pasada la medianoche salieron al escenario los hermanos David y José Muñoz, de Estopa, muy esperados por el público. Los catalanes, además de interpretar los temas con los que se dieron a conocer hace ahora casi veinte años y otros más recientes, hicieron gala de una gran simpatía que les valió los aplausos del público congregado sobre la arena negra de la playa de Gran Tarajal.

Desde la organización de Arena Negra se espera que entre la jornada de este viernes y la de hoy sábado asistan a los conciertos unas 20.000 personas. Que ha llegado gente desde fuera de la isla para asistir al festival se da por hecho, puesto que durante este fin de semana apenas quedan plazas alojativas en los núcleos turísticos más cercanos de Las Playitas y Tarajalejo.

Aunque durante la tarde-noche de ayer hubo bastante gente, se espera la mayor afluencia para hoy sábado debido a la actuación de Orishas. La actuación de los cubanos está programada entre las 00.30 y las 02.00 horas, pero antes actuarán Marta Soto a las 20.00 horas, Nalaya Brown a las 21.20 horas, David Otero (excomponente de El Canto del Loco y también conocido como El Pescao) a las 22.40 horas. Después de Orishas, la noche de fiesta y por tanto el festival Arena Negra finalizará con la actuación de Claritzel Miyares & La Sabrosa desde las 02.30 horas.

Aunque lo más importante hoy son lo conciertos nocturnos, el programa de Arena Negra también dispone de muchas actividades para disfrutar de la jornada diurna, prácticamente desde las 10.00 horas hasta el inicio de los conciertos a las 20.00 horas. Hoy, de 10.00 a 14.00 horas, Pequelandia se ubica en la zona del Sunset Café y, de 16.00 a 20.00 horas, en la plaza de Correos; en el mismo horario de mañana, en la plaza Tran Tran, se desarrolla un taller de rock, que, de 16.00 a 20.00 horas, se traslada a la zona del Sunset Café. A las 11.30 horas, en el mercadillo del festival, actúa de nuevo El Loren, primero en solitario y luego en fusión de ritmos con la 101 Brass Band. El arranque del festival se marca hoy de nuevo con la llegada de la señalada banda al escenario del Arena Negra tras un desfile musical por la calles del pueblo.