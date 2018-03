El turismo amenaza al calderón gris

En aguas del norte de la isla de Fuerteventura «se avistaron, entre el año 2016 y 2017, un total de 141 grupos de cetáceos y la tercera especie más avistada después del delfín moteado y el rorcual tropical, fue el calderón gris o Grampus griseus», cuenta Alberto Sarabia, biólogo marino que, durante los seis meses que trabajó en el estudio sobre parámetros poblaciones del calderón gris, a través de técnicas de whale-watching y foto-identificación, pudo tomar datos de 30 grupos de dicha especie de las 141 en total, «realicé unas 3.000 fotografías que sirvieron para analizar y construir un catálogo de aletas de cada uno de los animales, para poder lograr un seguimiento».

Las islas más orientales como Lanzarote o Fuerteventura poseen la ventaja de tener aguas más frías y más ricas en nutrientes gracias a su cercanía al continente africano.

Alberto impartió el pasado 10 de marzo unas jornadas informativas en Morro Jable sobre el estudio, las amenazas y la normativa del calderón gris.

El real decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de protección de los cetáceos, se aplica a las actividades que se realizan en el ámbito del Espacio Móvil de Protección de Cetáceos que puedan afectarles negativamente a su supervivencia y buen estado de conservación. Muchas empresas turísticas que se dedican al avistamiento de estas especies no cumplen o no conocen esta normativa, lo que puede suponer un problema para los animales y que el turista crea que está haciendo un avistamiento responsable cuando puede no serlo.

Investigadores de la Asociación Tonina, en Tenerife, realizaron un estudio comparativo del cortisol y hormonas que afectan al estrés entre la población del calderón tropical que convive en aguas del suroeste de Tenerife, frecuentadas por empresas turísticas de observación de cetáceos, con la población que era menos visitada, y se percataron de que los calderones del sur vivían con un nivel más alto de estrés, afectando a su calidad de vida.

Otro tipo de peligros

En contraposición con los beneficios que tienen las islas para los cetáceos, existen al mismo tiempo varias amenazas que pueden ponerlos en peligro. Entre ellas está la ampliación de puertos marítimos, dando lugar a una mayor contaminación acústica que puede afectar a muchas actividades de estas especies. Además, el ruido marino también se debe a la presencia de grandes navíos, los cuales también pueden llegar a tener colisiones con las diferentes especies y, por otro lado, también suponen un riesgo los hidrocarburos o la caza, entre otras.

Ampliar el área de estudio

A petición de la Concejalía del Ayuntamiento de Pájara, que dirige Farés Sosa, Alberto Sarabia va a poder continuar su investigación sobre el calderón gris en la isla ampliando el área de estudio ahora en aguas del sur. «El Ayuntamiento de Pájara me ha apoyado no sólo para seguir recopilando información, sino para hacer una toma de datos a través de campañas más científicas, pudiendo realizar los recorridos de avistamientos de cetáceos más homogéneos».