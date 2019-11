El reloj de la iglesia del Rosario protagoniza el cupón de la Once

La imagen de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario llegará a todos los rincones de España. Lo hará gracias a que el reloj de su fachada aparecerá en los cinco millones y medio de boletos de la Once que han salido a la venta para el sorteo de este jueves 28 de noviembre en el marco de la serie Ciudades en punto y hora. El delegado territorial de la Once en Canarias, José Antonio López, la directora de la Once en Arrecife, Vanessa Mendoza, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, el consejero insular de Seguridad y Emergencias, Alejandro Jorge, y el alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, participaron ayer por la mañana en la presentación del boleto con la imagen del templo capitalino, que, en líneas generales, valoraron positivamente por la proyección que supone para Puerto del Rosario y para el resto de la Maxorata.

En este sentido, los responsables del Cabildo agradecieron a la ONCE «tanto la labor social que realizan en la isla majorera, como la difusión de una de las imágenes más emblemáticas de Fuerteventura, concretamente la del reloj de la Iglesia de Puerto del Rosario». Por su parte, el delegado de la Once en Canarias, José Antonio López, señaló que «es muy difícil encontrar iglesias que tengan un reloj en su fachada, y ha sido una suerte encontrarlo en Fuerteventura».

«Queremos promocionar la isla de Fuerteventura, en concreto a través de un reloj que está en una plaza emblemática como esta, junto al Cabildo de Fuerteventura y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y que también visibiliza una isla que para nosotros es muy importante y en la que tenemos en torno a 100 trabajadores. Fuerteventura es una isla con la que estamos comprometidos como con el resto del territorio canario y español», añadió José Antonio López.

El consejero Alejandro Jorge agradeció a la Once por haber elegido la señalada imagen de la isla para que aparezca en cinco millones y medio de cupones, ya que, «de esta forma, se visibiliza la isla de Fuerteventura y no deja también de ser una promoción turística». Asimismo, Jorge quiso «dar las gracias a la Once por la labor social que hacen en esta isla y en el resto de Canarias», la cual supone «que para Fuerteventura sea un orgullo que en ese cupón aparezca la iglesia de Puerto del Rosario».

El alcalde Juan Jiménez señaló que el cupón de la Once es «un fenómeno social en toda España», que la iglesia del Rosario es «un icono» para la capital majorera y, por tanto, «desde ese punto de vista para nosotros es un honor y un orgullo que la Once se haya fijado en Puerto del Rosario para promocionarla en uno de sus sorteos diarios y animamos a la Once a que vuelva a hacerlo más adelante».