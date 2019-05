El primer pacto de peso echa a Coalición de la capital majorera

Juan Jiménez (PSOE), con sus cinco concejales, será el nuevo alcalde de la capital de Fuerteventura en virtud del pacto de gobierno alcanzado con los dos ediles de Agrupación de Electores de Puerto del Rosario (AEPR), los dos de Ciudadanos, los dos de Podemos y los dos de NC-AMF. Así, el nuevo ejecutivo local estará formado por trece concejales en un consistorio de veintiuno, es decir, que tendrá dos más de los necesarios sobre la mayoría absoluta.

El pacto de gobierno a cinco deja fuera de la batalla a Manuel Miranda (CC), después de que su formación haya ostentado la alcaldía de Puerto del Rosario durante las últimas dos décadas y, en dicho periodo, bajo gobiernos con mayorías absolutas de Marcial Morales en dos legislaturas. Se trata sin duda de un cambio histórico en la capital majorera y un duro golpe de consecuencias imprevisibles para la formación nacionalista en Fuerteventura, donde pierde uno de sus principales bastiones de poder.

Además de los cuatro concejales de Manuel Miranda (CC), en la oposición también se quedan los tres de Fernando Enseñat (PP) y Águeda Montelongo (Gana Fuerteventura). En total, ocho ediles se sentarán en la bancada de la oposición para fiscalizar la acción de gobierno durante los próximos cuatro años. Al menos será si no surgen discrepancias en próximos días a la hora de redistribuir las áreas de gobierno entre los cinco partidos del pacto y, una vez constituido el nuevo consistorio, siempre y cuando reine la paz entre los firmantes de dicho acuerdo.

«Los resultados de estas elecciones permiten un cambio de rumbo en el principal ayuntamiento de Fuerteventura, que es el de la capital majorera. Quiero agradecer a quienes me acompañan en esta mesa que apoyen un pacto de gobierno para regir los destinos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario durante los próximos cuatro años», manifestó el próximo alcalde, Juan Jiménez (PSOE), durante la presentación ayer del pacto de gobierno en la sede insular de los socialistas majoreros. Una sede que, en horas del mediodía, estuvo abarrotada de militantes del PSOE, pero también de las otras formaciones que configuran el pacto.

Según Jiménez, en el acuerdo de gobierno «subyace el mensaje nítido» lanzado por los electores «acerca de quién debe gobernar y quién no debe» en la nueva legislatura. Por otra parte, «lo que nos mueve es el impulso de tratar de dar respuesta a las necesidades y demandas de los vecinos de Puerto del Rosario, quienes entienden que el municipio no puede seguir tal y como se viene observando». En este sentido, «hay que darle un lavado de cara» al municipio de Puerto del Rosario «en todos los barrios y pueblos, de manera que, allí donde no estuvieran todavía cubiertos los servicios públicos esenciales, se lleven a cabo desde el momento en que entremos a gobernar el próximo 15 de junio».

Travieso y Herrera-hijo, en el pacto

El exalcalde capitalino y exsenador majorero con CC, Manuel Travieso, entra en el pacto con su nuevo partido, Agrupación de Electores de Puerto del Rosario. También entra por dicha formación José Juan Herrera, consejero del Cabildo con CC esta última legislatura e hijo de un histórico de CC y expresidente del Cabildo del mismo nombre, José Juan Herrera.

Peña Armas, esta última legislatura, fue concejala del PP, pero se dio de baja y se presentó con Ciudadanos, logrando dos actas que estarán en el nuevo gobierno.

Mayra Marichal se presentó por NC-AMF, logrando dos actas de ediles que también entran al ejecutivo.

Lilian Concepción, con la candidatura de Podemos, logró dos actas que entrarán en el ejecutivo local, siempre y cuando la asamblea del partido dé su visto bueno, tal y como ella aclaró ayer.

CC teme perder el Cabildo

En la sede insular de CC se han disparado todas las alarmas ante el temor de que el pacto de gobierno en la capital se traslade también al Cabildo de Fuerteventura, lo que mandaría a los nacionalistas a la bancada de la oposición por primera vez en décadas. Aunque la investidura de Lola García (CC) está asegurada, porque es la candidata con más votos, lo que pase después está por ver, puesto que CC y PSOE empatan en escaños (7). Siendo 12 consejeros la mayoría absoluta, las opciones de gobierno son múltiples. En el caso de una presidencia insular para CC, los pactos posibles son: CC y PSOE (14 actas); CC, PP y NC-AMF ( 14 actas); o bien CC, PP y Podemos (13 actas). En el caso de una presidencia insular para el PSOE, las opciones son: PSOE, PP y NC-AMF (14 actas); PSOE, NC-AMF y Podemos (12 actas). Esta última opción gana enteros en últimas horas en los mentideros.