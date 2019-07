El Diputado del Común investiga la falta de centros para Rita María

Rita María Blanco, con una discapacidad psíquica del 76%, había ido siempre a un centro escolar, de modo que sus padres se liberaban unas horas cada mañana para ir a trabajar, hacer la compra y las cosas del día a día. Pero, al cumplir 21, no pudo seguir matriculada en el IES Puerto del Rosario. La ley no lo permite. El problema que se halló la familia fue que en Fuerteventura no habían plazas disponibles en centros alternativos para ella, si bien el Cabildo ofreció la posibilidad de inscribirla en una lista de espera para uno.

CANARIAS 7, a través del reportaje Apartados de la sociedad al cumplir 21, se hizo eco del caso en marzo de 2019, llegando así el mismo al Diputado del Común, Rafael Yanes, quien abrió queja de oficio y solicitó un informe al Cabildo sobre la situación de Rita María. Había pasado algo más de un año y medio desde que había tenido que dejar el instituto, sin más alternativas que quedarse encerrada en casa y sin poder relacionarse con otras personas que no fueran sus padres.

En su petición a la institución insular, de 12 de abril de 2019, el Diputado del Común preguntaba «si cuenta el Cabildo con planes, proyectos u otras opciones, más allá de la referida lista de espera, para que las personas con alguna discapacidad, una vez cumplidos los 21 años, puedan seguir siendo atendidas dignamente». También preguntaba por «la estadística del aumento de plazas en centros ocupacionales para personas con discapacidad en la isla y, en su caso, qué previsión tienen para crear plazas nuevas en esos centros».

A 24 de mayo de 2019, en vista de que no se remite respuesta, el Diputado del Común reitera en su petición. Pues bien, a 18 de junio de 2019, el Cabildo contesta informando sobre la puesta en marcha de «un convenio de colaboración entre la institución y el centro de empleo Novavida SL para ayudar a mejorar la inserción laboral de las personas con diversidad funcional». Asimismo, a 20 de junio de 2019, el Cabildo informa, por una parte, de que Rita María «está en lista de espera para centro ocupacional de Puerto del Rosario desde 23/11/2017, junto con otras dos personas más, ocupando el 2º lugar»; y, por otra, de que «hay previsión de aumentar en 5 plazas el centro ocupacional de Puerto del Rosario y en otras 5 el centro de Gran Tarajal a partir del segundo semestre de este año».