El Cabildo dejó de gastar 92 millones de euros durante 2019

Unos 92 millones de euros, del total de 161 millones del presupuesto, no gastó el Cabildo de Fuerteventura durante 2019. Los consejeros del Partido Popular (PP) critican que se no haya invertido en 2019 más de la mitad del presupuesto, por lo que califican «un año perdido» del anterior pacto de CC y PSOE y siete meses el nuevo gobierno del tripartito «que tampoco ha sabido darle un impulso a la isla».

En el análisis del presupuesto de 2019 sin ejecutar, partida por partida, capítulo a capítulo, los datos arrojan «la falta de gestión y la desidia de los que han gobernado y gobiernan» el Cabildo de Fuerteventura. Así, en el capítulo 6 de inversiones destinado a obras, se contaba con un presupuesto de 64.513.878 euros y se quedaron sin ejecutar 53.063.760 euros. «Esto es el fiel reflejo de la parálisis de la primera institución majorera ya que se quedaron sin invertir el 82% de las obras. Es terrible: de ahí viene el problema del agua, de la falta de residencias para personas con discapacidad, para nuestros mayores. La evidente falta de calidad de nuestro destino turístico en los espacios públicos. De la dejadez y la falta de inversión», denuncia la consejera Jessica de León.

Quince millones en inversiones higráulicas

En la liquidación del 2019 vuelve a responderse a la pregunta que se hacen «miles de majoreros cada día sobre por qué en pleno siglo XXI abren el grifo y no tienen agua». Viene a cuento de que, en recursos hidráulicos, el presupuesto ascendía a 19.110.054 euros y se quedó sin invertir 15.637.249 euros.

Además, en asistencia social primaria, de los 21.830.358 euros presupuestados se quedaron sin gastar 12.005.731 euros, de los que diez millones se quedaron sin gastar en capítulo 6 es decir, «en esas residencias y plazas sociosanitarias que no tenemos los majoreros y que por fin se han adjudicado un año y medio después de la primera foto. Cada céntimo sin gastar es una familia que no tiene recursos, que no concilia».

«Más sangrantes» son los datos en las partidas de fomento del empleo al que debieron destinarse 6.334.952 euros, pero donde se quedó sin gastar 4.519.310 de euros. Además, en las subvenciones para fomento del empleo destinadas a las empresas se preveía invertir 1.376.480 euros y se quedaron sin gastar 1.126.578 euros. Es decir, mientras miles de familias se fueron al paro en Fuerteventura en 2019, «el Cabildo se cruzó de brazos».

En comercio, turismo y pymes, el Cabildo tenía presupuestado 3.420.757 euros y dejaron sin invertir 2.402.823 euros. «Qué gran mensaje para el inversor que abre un negocio, arriesgando su patrimonio y emplea a familias mientras la administración lo abandona por dejadez», rechaza el PP.

Otro tanto ocurrió con uno de los sectores que resiste los impagos públicos: el sector primario . En la mejora de las infraestructuras agropecuarias y los sistemas de producción, había presupuestado 2.423.607 euros y no se gastaron un solo euro. «Repetimos: ni un solo euro para ayudar a nuestro sector primario», denuncia Jessica de León, que entiende que el consejero debería dar explicaciones a su falta de gestión ya que, además, en las partidas destinadas al desarrollo rural, de los 5.342.334 euros presupuestados, sólo ejecutaron 2.691.616 euros.

En carreteras, de los 15.600.779 euros para 2019, se quedaron sin gastar 10.099.376 euros, mientras que en medio ambiente, de los 4.286.879 euros sólo gastaron 2.186.819,83 euros.

En cultura, 3.395.717,51 euros y se quedó sin gastar 1.690.253,42 euros tras la cancelación de varios festivales. Para la promoción y el fomento del deporte, presupuestado con 1.990.207 euros y dejó sin gastar 1.010.974 euros, denuncian los consejeros populares.