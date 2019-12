Educación garantiza fondos para el futuro IES La Lajita

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, se ha comprometido a seguir impulsando el expediente del futuro IES La Lajita, afectado en últimos años por un litigio judicial sobre la propiedad del suelo cedido por el Ayuntamiento de Pájara. Solventado este último aspecto, «el suelo está disponible, falta el trámite de registro en la Dirección General de Patrimonio y se va a aprobar una enmienda para iniciar todo el proceso», explicó ayer la consejera en el Cabildo, donde se había reunido con el presidente insular, Blas Acosta, y representantes de los ayuntamientos para abordar asuntos relacionados con el área bajo su dirección.

Con respecto a los fondos para el futuro IES de La Lajita, Guerra concretó que «se sacarán de la partida de honorario, que es la destinada a la redacción de los proyectos». Además, añadió que es «muy importante empezar con ese proyecto», puesto que «las obras tardan muchos años en cubrir todo el proceso hasta que finalmente se pueda abrir un nuevo centro educativo» y, en este sentido, «entendemos que todas las familias y la población circundante están muy pendientes del inicio del IES La Lajita».

Aunque en la reunión no hubo ningún representante del Consistorio de La Oliva, sí salió a relucir el nuevo colegio de Villaverde, una infraestructura demandada desde hace muchos años en el pueblo y que, pese a estar completamente acabada, no pudo abrir sus puertas el pasado mes de septiembre porque no se habían ejecutado las obras de acceso al centro, así como diversas canalizaciones, por parte de las administraciones municipal e insular. De ahí que la consejera incidiera en la importancia de «la colaboración entre todas las administraciones» para que, una vez finalizadas las obras de una determinada infraestructura educativa, la misma «se pueda dotar y permitir así el cumplimiento de todos los requisitos para su apertura».

Los representantes de los cinco ayuntamientos asistentes a la reunión plantearon diferentes preocupaciones a la consejera de Educación. El Consistorio de Antigua, por ejemplo, hizo referencia a la necesidad de habilitar la guardería infantil, así como a las obras de mantenimiento que desde la Corporación municipal se deben ejecutar en los centros escolares. También la alcaldesa de Tuineje, Esther Hernández, se refirió a este último aspecto, quejándose de que en ocasiones los ayuntamientos no tienen fondos suficientes para ejecutar esas obras.

El presidente del Cabildo majorero, Blas Acosta, valoró positivamente la visita de María José Guerra ayer a la Maxorata, ya que «se trata de la primera vez que una consejera de Educación del Gobierno de Canarias ha venido con un análisis de la verdad de la isla de Fuerteventura, sin necesidad de que se le manifestara la problemática desde el punto de vista de la docencia o de las infraestructuras».

El CEIP El Castillo, en estudio

Sobre la posibilidad de un colegio en El Castillo, la Consejería está trabajando en el mapa escolar en base a los datos sociodemográficos: «En principio, estamos atendiendo a las zonas donde hay más déficit de escolarización o bien el número de alumnos por aula es más alto», dijo Guerra.