Defensa podría volver a montar las casetas de campaña en Tefía

Hasta ayer no había un plan de alojamiento para los últimos 90 inmigrantes llegados a Fuerteventura en dos pateras el pasado martes. La mayoría se encontraban en la Comisaría de la Policía Nacional de Puerto del Rosario, donde pueden permanecer retenidos un máximo de 72 horas. Posteriormente, las autoridades los alojarán en dependencias que al menos hasta ayer por la tarde seguían sin concretarse.

Los tres espacios gestionados por Cruz Roja, habilitados entre el albergue de Tefía, un bloque de apartamentos vacacionales en Puerto del Rosario y un complejo turístico de El Castillo, acogen ya a unos 220 inmigrantes llegados en pateras en las últimas semanas. Asimismo, los dos albergues de la Misión Cristina Moderna, con capacidad entre ambos para 30 personas, dan alojamiento ya a unas 80. En total, unas 300 personas a las que se suman los 80 menores no acompañados que se encuentran en centros de la isla, la mitad de ellos bajo tutela del Cabildo y la otra mitad del Gobierno de Canarias, aunque en ambos casos en espacios de titularidad del Cabildo.

Así, a las 380 personas llegadas en patera que se alojan ya en diversas dependencias de la isla, se añadirán en próximos días las 90 llegadas a bordo de dos pateras el pasado martes. Aunque hasta ayer no había plan de alojamiento para estos últimos, instituciones y organizaciones sociales trabajan ya en la búsqueda de soluciones. Gerardo Mesa, vicepresidente de Cruz Roja Fuerteventura, reconoció ayer que no tienen recursos alojativos: «Estamos estudiando cómo reubicar a esas personas en caso de que el Ministerio las derive a Cruz Rosa, que será lo más probable. Con la comida no tenemos problema, es una gestión que podemos hacer nosotros siempre y cuando tengamos un lugar donde poder ubicarlos y atenderlos».

Ante tal carencia de recursos, no se descarta que las casetas militares del albergue de Tefía, montadas el viernes 17 de enero y desmontadas el lunes 27 sin que se llegaran a usar, pudieran volverse a instalar. Así lo reconoció ayer el presidente del Cabildo, Blas Acosta, ya que «no podemos saber cuántas pateras van a venir y las tiendas de campaña se volverán a colocar si se precisan, tal y como se ha coordinado entre Delegación del Gobierno y Ministerios de Defensa y del Interior». Acosta se reúne hoy en Las Palmas con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la crisis migratoria. Técnicos del Ministerio visitaron el 8 de enero el antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de El Matorral «para ver el estado actual en el que se halla y si se puede volver a activar», dijo Acosta, quien insistió en la necesidad de contar con unas instalaciones dignas en la isla para alojar a los inmigrantes llegados en pateras. En todo caso, la posible reapertura del CIE de El Matorral solo sería una solución a medio plazo y no urgente como se requiere ahora.

Sin lugares previstos para alojarlos

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, explicó que «todas las instalaciones que se han requerido a la institución insular por parte de Cruz Roja se han puesto a su disposición y se seguirá haciendo incluso con recursos propios». Sin embargo, el mandatario insular reconoció también que, a día de hoy, la isla carece de recursos alojativos suficientes para acoger a inmigrantes que pudieran llegar en nuevas pateras en próximas fechas.