Arroyo no entiende su sentencia

El siempre polémico Domingo González Arroyo no entiende la sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 1 de abril de 2019, que le impediría concurrir a las próximas elecciones. Es por ello que este lunes solicitaba una aclaración de la misma al citado tribunal, una estrategia que en principio podría servirle para ganar algo de tiempo y así poder concurrir en las listas de su nuevo partido, Gana Fuerteventura, a las dos próximas grandes citas electorales que se avecinan en España. La primera de ellas, el 28 de abril, cuando se juegan las plazas del Senado y del Congreso; y, la siguiente, el 26 de mayo, cuando entran en pugna los asientos en los plenos de ayuntamientos, cabildos y parlamentos regionales.

Aunque la semana pasada daba por hecho que tendría que renunciar a su máxima aspiración actual, esto es, a encabezar la candidatura al Cabildo, y que solo podría presentarse al Senado y al Parlamento de Canarias, este lunes Arroyo se levantaba con ánimos renovados y anunciaba a los cuatro vientos en las mismas puertas del juzgado que también concurriría como cabeza de lista al Cabildo majorero. «Hoy [por ayer] se pide la aclaración de la sentencia y como se pide se paraliza todo. Yo soy inocente en este momento y esa aclaración es una aclaración importante, muy importante. Además, tengo también el Tribunal Constitucional; no estoy bajo una losa, yo no estoy en estos momentos pendiente a que quiten la losa del generalísimo Franco», dijo.

Arroyo descarta así, a diferencia de lo que aseguraba la semana pasada a este periódico, poner a nadie de su confianza como sustituyo suyo en el puesto número uno de la lista de Gana Fuerteventura al Cabildo. «No me va a sustituir nadie, yo me voy a presentar al Cabildo. ¿Por qué no?, ¿por haberle regalado todo el recebe de cabezas de cantera de una finca que era de mi padre para toda Fuerteventura y que no se ponga a nadie en la cárcel por el mordisco a la montaña de Tindaya para lucir el auditorio Alfredo Kraus o para la Caja de Ahorros de Tenerife?». Arroyo parece quejarse, en este sentido, de tener que «pagar por aquello que se donó para que todo el pueblo majorero tenga carreteras».

El empecinamiento de Arroyo podría acarrear importantes consecuencias para Gana Fuerteventura. Así, las opciones de Águeda Montelongo de ocupar la primera plaza al Cabildo se difuminan, pero solo por ahora. Y es que, en tanto que la expresidenta insular del PP es hoy la número dos de esa plancha, podría acabar ocupando el asiento de Arroyo en el pleno insular en caso de que este sea apartado del cargo y corriese la lista tras los comicios.

En marzo de 2016, el pleno del Cabildo declaró la incompatibilidad de Arroyo para el cargo de consejero en virtud de un dictamen de la Junta Electoral, declaración que el pleno insular podría votar de nuevo tras las elecciones, con menos dudas ahora que el Supremo ha dado respaldo legal a la misma. En caso de que el alto tribunal aclare que Arroyo sí está inhabilitado para Senado y Parlamento, Montelongo también saldría beneficiada, al menos para la Cámara Alta, ya que ella figura como suplente en esa candidatura. Sin embargo, de la lista de Gana Fuerteventura al Parlamento solo se sabe que estará encabezada por Arroyo, mientras que el nombre del número dos sigue siendo una completa incógnita.

En vista de los acontecimientos de las últimas semanas, el renacimiento político de El Marqués de La Oliva podría quedarse finalmente en un espejismo temporal del que emergería una triunfante Águeda Montelongo que se habría desenvuelto bien a la hora de jugar sus cartas y de controlar los tiempos.

El PPMajo se persona en el caso CAAF

Desde hace días, Arroyo venía dejando caer que daría «una bomba» informativa. Pues bien, la lanzaba este lunes en los juzgados: «Es un día importante para el saneamiento de la corruptela generalizada en Fuerteventura. Nuestro partido, el PPMajo, se persona como acusación particular en el tema de la adquisición de agua potable sin control para el suministro de la isla. Es un porte millonario del que tendrán que dar debida cuenta el que fuera presidente del Cabildo, Mario Cabrera, el ahora presidente, Marcial Morales, y también los consejeros que han intervenido». En el caso CAAF, la Fiscalía está investigando presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones del suministro del agua para consumo humano y su vertido en depósitos del Consorcio. En próximas semanas, los investigados desfilarán por los juzgados.