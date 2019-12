Aena aclara que la normativa legal no permite pistas de contingencias

El aeropuerto de Fuerteventura, como cualquier otro, no puede tener una pista de contingencias, como se reclama desde ámbitos políticos, porque dicho concepto ni siquiera está contemplado en la normativa legal al respecto. Así lo confirma Aena a este diario después de que esta semana representantes de CC reclamaran al Ejecutivo regional que presionara al Gobierno central para que paralice la tramitación de un real decreto que regulará las servidumbres aeronáuticas.

Desde Aena aclaran que «la llamada pista de contingencias, en realidad una pista de rodadura paralela, se eliminó a finales de 2013». Además, «ese concepto, pista de contingencia, no existe en la normativa», puesto que o bien «es pista, cumpliendo todos los requisitos técnicos, o no lo es. Y esta no cumplía, ya que no se diseñó como pista, es una rodadura y técnicamente no se podía convertir en tal», señalan.

Desde la dirección de los aeropuertos de España también explican que «las nuevas servidumbres aeronáuticas que ahora salen a información pública, y que eliminan las relativas a la llamada pista de contingencias, fueron presentadas en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias del pasado 12 de febrero, donde está representado, entre otros, el Gobierno de Canarias». En base a lo señalado por Aena, se desprende, por tanto, que el Ejecutivo regional anterior, entonces gestionado bajo las siglas de CC, debería haber tenido conocimiento de las nuevas servidumbres aeronáuticas desde dicha fecha.

No es la primera vez que los nacionalistas de CC insisten en la importancia de la pista de contingencias. Así, en septiembre de 2017, después de que el reventón de las ruedas de un avión de Tui dejara inoperativa la única pista de aterrizaje y despegue, CC arremetió contra Aena «por haber procedido desde 2013 al borrado de la pista de contingencias». Recordaban entonces los nacionalistas que esa segunda pista se habilitó como tal tras un incidente el 6 de enero de 2002, cuando un Boeing 737-400 de Hapag Lloyd tuvo un accidente al tomar tierra, quedando dañado su tren de aterrizaje, «lo que impidió moverlo durante varios días desde la ubicación en que quedó en medio de la pista, por lo que el aeropuerto tuvo que cerrarse y ningún vuelo pudo entrar o salir de la isla durante ese tiempo».

A raíz de aquel suceso de 2002 que dejó a la isla incomunicada por aire durante varias jornadas, entre responsables aeroportuarios y de instituciones majoreras se acordó «modificar el proyecto de obras que ya estaba en marcha para incluir una serie de cambios necesarios que permitieran convertir la pista paralela de rodaje preexistente en una pista de contingencias», recordaban desde CC.

Desvíos como alternativa

Según Aena, «se han actualizado procedimientos de retirada de naves adquiriendo el material más moderno existente en el mercado». En todo caso, «hay aeropuertos con un tráfico muy superior que solo tienen una pista y, si esta queda inutilizada temporalmente, los vuelos se desvían a aeropuertos alternativos» mientras se recupera la pista.