El enésimo esfuerzo en la cumbre

Su equipo además se sentía en deuda. Con la necesidad de expresar su gratitud con los que formaron parte del despliegue de extinción de este calamitoso incendio forestal. «Gracias a todos los efectivos de corazón», se puede leer en una pancarta de considerables dimensiones que colgaron de una de sus cristaleras frontales. «Desde el primer momento se portaron excelentemente con nosotros. Nos dijeron que no pasaba nada, que estaban aquí para ayudarnos a evacuar. Nos tranquilizaron porque estábamos muy asustados porque justo detrás están los depósitos de propano de El Refugio y los nuestros», contaba una de las empleadas ya con una sonrisa que difuminaba el terror de los días previos.

La Cruz iba recibiendo visita y no había mejor señal de que la normalidad poco a poco se va imponiendo a pesar del pasto de ceniza que rodea el lugar es que Manuel Ortega vuelve a estar con su burro en la cumbre. «Ya que se salvó sácale todas las fotos que quieras», dice con una sonrisa mientras asume su papel de atracción local para los turistas que llegan.

Más áspero se vuelve el camino hacia el pueblo. Tiene mucho que ver en ello el paisaje, tiznado por el paso de unas llamas que no tuvieron piedad ni de los almendros. Allí las persianas de los restaurantes, en muchos casos, todavía recibían a los que llegaban desplegadas. Dentro de los locales mucha actividad. Y mucha rabia. En muchos casos, los propietarios prefieren no hacer declaraciones. «Lo siento mucho, pero es que estoy de muy mal humor. No paramos de tirar comida. Y estamos sin teléfono y agua por culpa del fuego», exponen con dolor.

Esa es una de las primeras secuelas de ese incendio voraz que ha castigado a Tejeda en dos ocasiones en solo diez días.

Los ánimos están tocados en el pueblo. Hace una semana desde allí se quería transmitir que todo estaba en orden y que la gente podía subir el fin de semana. Nadie podía imaginar la tormenta de fuego que se desató el pasado sábado.

La normalidad se retoma y la gente vuelve a los barrios. Poco a poco. Algo más tardará en brotar el verde que hasta hace no mucho bañaba el lugar, pero nada discute el encanto que siempre perdurará en sus calles.

Y en sus alrededores. Abierto el camino por Cueva Grande se llega al Roque Nublo. Impávido ante la tragedia vivida estos días. Óscar Suárez exprime naranjas en su puesto al pie del camino. «Ya hay unas 15 personas camino al Nublo», expone a las 09.30 horas. Los turistas aprovechan la reapertura de la carretera para llegar hasta allí.