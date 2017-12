2017, del ‘Albagate’ a la ruptura del pacto

Se dinamita el pacto regional.

Fue una reunión semiclandestina entre el magistrado Salvador Alba y el empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez en el despacho del primero de ellos. En esa cita, Ramírez no tuvo reparos en grabar la conversación que se produciría entre ambos y que derivaría en uno de los escándalos más sonados de este año 2017 en el mundo empresarial y de la judicatura.

El llamado Albagate destapó una charla producida en el pasado mes de marzo, donde Salvador Alba mantuvo una entrevista con el presidente de la UD Las Palmas en la que se habló del exministro Soria y a supuestos vínculos comerciales entre el empresario y la pareja de Victoria Rosell, la juez que precisamente abrió la causa contra Ramírez. En las escuchas el juez presuntamente quiso acordar con el empresario el contenido del interrogatorio que le iba a realizar días después: «Cuando yo te haga esas preguntas y tu contestes, lo que tienes que decir es que voluntariamente, porque si yo te requiero no me sirve. Voluntariamente yo esto lo puedo demostrar, ¿si?», le dice Alba a Ramírez, que contesta: «No, cuando tú me haces la pregunta, me podrás decir: ¿Pero esto que me está diciendo lo puede demostrar?». Una conversación que podría haber derivado en un acuerdo entre juez e imputado para acabar con la carrera de Victoria Rosell, a la que el magistrado llegó a insultar durante la conversación.

Pero todo no quedó ahí, puesto que posteriormente, Salvador Alba fue más allá y realizó una grabación secreta en una charla que mantuvo con sus compañeros magistrados que conforman la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre varios procesos en curso, entre ellos el caso Unión, la mayor trama de corrupción del Archipiélago.

El audio incluye la conversación de Alba con el magistrado Carlos Vielba en la que ambos departen sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial con Miguel Ángel Ramírez para poner fin a las acusaciones cruzadas que se han lanzado desde que se divulgara el contenido de la grabación realizada por el presidente de la UD.