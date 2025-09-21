Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Horóscopo para el día lunes, 22 de septiembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, lunes, 22 de septiembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 22 de septiembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Es un buen día para aprender algo nuevo. Dedica tiempo a leer, investigar o inscribirte en un curso que te interese. El conocimiento será tu mejor inversión.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Es un día perfecto para reflexionar sobre tus metas. Ajusta tus planes si es necesario y establece un camino claro hacia el éxito. Cada paso cuenta.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Tu creatividad estará en su punto más alto. Úsala para resolver problemas o dar un enfoque innovador a tus proyectos. Aprovecha esta energía al máximo.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 576 euros (todo incluido) ante alquileres imposibles: crece la demanda de las residencias de la ULPGC
  2. 2 Una menor migrante cuenta su experiencia en un centro: «Lo pasé muy mal, era una cárcel»
  3. 3 El Gobierno pasa a Canarias a prealerta por calor tras una noche por encima de los 30 grados
  4. 4 MetroGuagua no sale del túnel de Santa Catalina
  5. 5 La Aemet apaga los avisos y desvela el día en que el calor dejará de ahogar Canarias
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Aníbal Falcón campeón de España de corte de jamón y Cuchillo de Oro
  7. 7 Molino Buen Lugar: pasión y sacrificio para hacer el mejor gofio de Canarias
  8. 8 Open Arms, ¿Salvamento Marítimo a la carta? (II)
  9. 9 Ale García y su revés al sufrimiento
  10. 10 Las bicicletas son para los valientes: La Fiesta de la Bici recorre Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Horóscopo para el día lunes, 22 de septiembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada

Horóscopo para el día lunes, 22 de septiembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada