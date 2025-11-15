Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Horóscopo para el día domingo, 16 de noviembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, domingo, 16 de noviembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 16 de noviembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Tu creatividad estará en su punto más alto. Úsala para resolver problemas o dar un enfoque innovador a tus proyectos. Aprovecha esta energía al máximo.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Un viaje corto o una escapada podría traerte nuevas ideas. Disfruta del cambio de ambiente y deja que fluya la inspiración. Lo nuevo te renovará.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Es el momento de tomar la iniciativa en proyectos importantes. La clave será tu perseverancia y capacidad de adaptación. No temas explorar nuevas ideas.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Hoy podrías encontrar inspiración en lugares inesperados. Mantén los ojos abiertos a las oportunidades que se presenten. La creatividad está a tu favor.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Hoy será ideal para resolver malentendidos. Habla con sinceridad y busca puntos de encuentro en tus relaciones. La comunicación siempre construye puentes.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Es un día perfecto para reflexionar sobre tus metas. Ajusta tus planes si es necesario y establece un camino claro hacia el éxito. Cada paso cuenta.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

El día será ideal para organizar tus finanzas. Establece un plan que te permita cumplir tus metas económicas a largo plazo. La estabilidad comienza hoy.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  3. 3 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  4. 4 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6 Las cookies más gamberras ahora están a un paso de las Canteras
  7. 7 El renacer de Pejiño para poner líder a la UD Las Palmas
  8. 8 Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo
  9. 9 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  10. 10 Los salarios de Canarias no crecen al ritmo de su economía y ya son los más bajos de toda España

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Horóscopo para el día domingo, 16 de noviembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada

Horóscopo para el día domingo, 16 de noviembre de 2025: Consejos cósmicos para afrontar tu jornada