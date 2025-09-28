Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Guía astrológica para el lunes, 29 de septiembre de 2025: Prepárate con la energía de los signos

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, lunes, 29 de septiembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 29 de septiembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Es un buen momento para establecer hábitos saludables. Pequeños cambios en tu rutina diaria traerán grandes beneficios. Cuida de ti y de tu bienestar.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Es el momento de tomar la iniciativa en proyectos importantes. La clave será tu perseverancia y capacidad de adaptación. No temas explorar nuevas ideas.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

El día será ideal para organizar tus finanzas. Establece un plan que te permita cumplir tus metas económicas a largo plazo. La estabilidad comienza hoy.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

