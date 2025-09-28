Guía astrológica para el lunes, 29 de septiembre de 2025: Prepárate con la energía de los signos
Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, lunes, 29 de septiembre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:00
Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 29 de septiembre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.
Horóscopo diario para cada signo
Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
-
21 marzo a 19 abril
ARIES
Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.
-
20 abril a 20 mayo
TAURO
Es un buen momento para establecer hábitos saludables. Pequeños cambios en tu rutina diaria traerán grandes beneficios. Cuida de ti y de tu bienestar.
-
21 mayo a 20 junio
GÉMINIS
La introspección te ayudará a encontrar claridad. Dedica tiempo a conectar contigo mismo y liberar tensiones emocionales. La paz interior es invaluable.
-
21 junio a 22 julio
CÁNCER
Es el momento de tomar la iniciativa en proyectos importantes. La clave será tu perseverancia y capacidad de adaptación. No temas explorar nuevas ideas.
-
23 julio a 22 agosto
LEO
La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.
-
23 agosto a 22 septiembre
VIRGO
Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.
-
23 septiembre a 22 octubre
LIBRA
Tu intuición será tu mejor aliada para tomar decisiones importantes. Escucha tu voz interior y actúa con confianza. Los resultados serán favorables.
-
23 octubre a 21 noviembre
ESCORPIO
El día será ideal para organizar tus finanzas. Establece un plan que te permita cumplir tus metas económicas a largo plazo. La estabilidad comienza hoy.
-
22 noviembre a 21 diciembre
SAGITARIO
Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.
-
22 diciembre a 19 enero
CAPRICORNIO
El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.
-
20 enero a 18 febrero
ACUARIO
Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.
-
19 febrero a 20 marzo
PISCIS
Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.
CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.