Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, miércoles, 20 de agosto de 2025

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, miércoles, 20 de agosto de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Martes, 19 de agosto 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del miércoles 20 de agosto 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  1. Imagen principal - ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Una reunión social será la clave para ampliar tus horizontes. Conoce nuevas personas y comparte tus ideas con entusiasmo. El networking será valioso.

  1. Imagen principal - TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Es un buen momento para establecer hábitos saludables. Pequeños cambios en tu rutina diaria traerán grandes beneficios. Cuida de ti y de tu bienestar.

  1. Imagen principal - GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  1. Imagen principal - CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Es un buen día para aprender algo nuevo. Dedica tiempo a leer, investigar o inscribirte en un curso que te interese. El conocimiento será tu mejor inversión.

  1. Imagen principal - LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  1. Imagen principal - VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  1. Imagen principal - LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

Es un día perfecto para reflexionar sobre tus metas. Ajusta tus planes si es necesario y establece un camino claro hacia el éxito. Cada paso cuenta.

  1. Imagen principal - ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

El apoyo de alguien cercano será fundamental para alcanzar tus metas. No dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Agradece cada gesto de apoyo recibido.

  1. Imagen principal - SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Hoy podrías descubrir un nuevo talento. Mantente abierto a explorar actividades que despierten tu curiosidad. Este podría ser el inicio de algo grande.

  1. Imagen principal - CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

El trabajo en equipo será clave hoy. Colabora con entusiasmo y aporta tus mejores ideas para lograr un objetivo común. Juntos lograrán grandes cosas.

  1. Imagen principal - ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.

  1. Imagen principal - PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

Hoy es ideal para reconectar con un viejo amigo. Una conversación sincera podría fortalecer un lazo valioso. Valora las relaciones que te aportan alegría.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un sueldazo para alquilar: ¿Cuánto tiene que dedicar de su salario en cada barrio?
  2. 2 Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Detienen a un tercer implicado en el asesinato a manos de sicarios de JonathanÂ 'elÂ Conejero'
  4. 4 La viñeta de Morgan de este martes 19 de agosto
  5. 5 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  6. 6 Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal
  7. 7 Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín
  8. 8 Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que está desapareciendo en Canarias»
  9. 9 Mogán habilitará playas para perros
  10. 10 Investigadores canarios hallan una nueva proteína implicada en la reparación del ADN dañado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, miércoles, 20 de agosto de 2025

Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, miércoles, 20 de agosto de 2025