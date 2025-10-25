Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Descubre cómo los astros influirán en tu día: El horóscopo para mañana, domingo, 26 de octubre de 2025

Descubre qué deparan los astros para tu signo del zodiaco mañana, domingo, 26 de octubre de 2025: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:00

Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del domingo 26 de octubre 2025, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Horóscopo diario para cada signo

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

  ARIES
    21 marzo a 19 abril

    ARIES

Una conversación profunda con alguien especial te ayudará a aclarar dudas y fortalecer tu vínculo emocional. No temas expresar tus verdaderos sentimientos.

  TAURO
    20 abril a 20 mayo

    TAURO

Es el momento de tomar la iniciativa en proyectos importantes. La clave será tu perseverancia y capacidad de adaptación. No temas explorar nuevas ideas.

  GÉMINIS
    21 mayo a 20 junio

    GÉMINIS

Tu esfuerzo comenzará a dar frutos visibles. Celebra tus logros, pero mantén la humildad y sigue trabajando con determinación. Grandes cosas están por venir.

  CÁNCER
    21 junio a 22 julio

    CÁNCER

Tu habilidad para resolver problemas será destacada. Usa esta cualidad para ayudar a los demás y avanzar en tus metas personales. Serás un gran apoyo.

  LEO
    23 julio a 22 agosto

    LEO

Es un día perfecto para reflexionar sobre tus metas. Ajusta tus planes si es necesario y establece un camino claro hacia el éxito. Cada paso cuenta.

  VIRGO
    23 agosto a 22 septiembre

    VIRGO

Un desafío te ayudará a demostrar tu capacidad de resiliencia. Enfréntalo con valentía y saldrás fortalecido. Cada reto es una oportunidad de crecer.

  LIBRA
    23 septiembre a 22 octubre

    LIBRA

La comunicación será clave hoy. Escucha con atención y asegúrate de expresar tus ideas con claridad. Los malentendidos se resolverán fácilmente.

  ESCORPIO
    23 octubre a 21 noviembre

    ESCORPIO

Un gesto de gratitud te permitirá fortalecer una relación importante. Reconoce los esfuerzos de quienes te rodean. Ser agradecido abrirá nuevas puertas.

  SAGITARIO
    22 noviembre a 21 diciembre

    SAGITARIO

Hoy sentirás una conexión especial con la naturaleza. Sal a caminar, respira aire fresco y recarga energías. Esto te ayudará a aclarar tu mente.

  CAPRICORNIO
    22 diciembre a 19 enero

    CAPRICORNIO

Una oportunidad inesperada te permitirá brillar. Confía en tus habilidades y enfréntala con determinación. Este es tu momento para destacar.

  ACUARIO
    20 enero a 18 febrero

    ACUARIO

Una sorpresa agradable iluminará tu día. Disfruta el momento y comparte tu alegría con quienes te rodean. La felicidad es más grande cuando se comparte.

  PISCIS
    19 febrero a 20 marzo

    PISCIS

La energía creativa te permitirá destacar en tus proyectos. Usa esta fuerza para innovar y dar un toque personal a tu trabajo. Sorprenderás a muchos.

CANARIAS7 no se hace responsable de ninguna consecuencia relacionada de manera directa o indirecta con cualquier acción u omisión que usted realice en función de la información incluida en el sitio web.

